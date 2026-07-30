Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitamarhi News: लापरवाही: सदर अस्पताल में लाखों की दवाएं हो गईं खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण, मूल्यांकन एवं सहायक उपकरण की जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 77 बच्चों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से कई को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। समावेशी शिक्षा समन्वयक ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया एवं सभी बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया।

Sitamarhi News: लापरवाही: सदर अस्पताल में लाखों की दवाएं हो गईं खराब

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। जिले के राजकीय बुनियादी विद्यालय, पकड़ी (डुमरा) में बुधवार को आयोजित दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण, मूल्यांकन एवं सहायक उपकरण जांच शिविर कई परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। शिविर में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे दिव्यांग छात्र-छात्राओं की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड तथा आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। शिविर में 77 दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण किया गया। इनमें से 43 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं यूडीआईडी कार्ड के लिए चिह्नित किया गया। वहीं, उपकरण जांच के दौरान दो बच्चों को व्हीलचेयर, दो को ट्राइसाइकिल, एक को एमआर किट, पांच को श्रवण यंत्र, एक को ब्रेल किट तथा छह बच्चों को कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिंब्स) उपलब्ध कराने के लिए चयनित किया गया。

चिकित्सा दल की भूमिका

चिकित्सा दल में डॉ. नीला कुमारी, डॉ. शैलेंद्र कुमार, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. साजिद कमाल, डॉ. पंकज कुमार और डॉ. पवन शामिल थे।

शिक्षा का महत्व

चिकित्सकों ने बच्चों की विस्तृत जांच कर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण के लिए अनुशंसा की। मौके पर समावेशी शिक्षा समन्वयक आलोक रंजन ने अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी पढ़ाई में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। समावेशी शिक्षा समन्वयक श्री रंजन ने कहा, “दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, प्रमाणपत्र और आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अभिभावक बच्चों की नियमित पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, विभाग उनके शिक्षण और पुनर्वास से जुड़े हर स्तर पर साथ खड़ा है। शिविर के संचालन में भास्कर, शैलेंद्र कुमार, कृष्ण मुरारी ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, प्रभाकर चौधरी, शिवचंद यादव और अलका ब्राह्मण सहित समावेशी शिक्षा से जुड़े संसाधन शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही। विभिन्न प्रखंडों से आए अभिभावक और संसाधन शिक्षक भी शिविर में मौजूद थे।

शिविर की सफलता

शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारी ने बताया कि राजकीय बुनियादी विद्यालय, पकड़ी (डुमरा) में आयोजित दिव्यांग छात्र-छात्राओं का चिन्हीकरण, प्रमाणीकरण और उपकरण जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या शिविर में कितने बच्चों का पंजीकरण हुआ था?
शिविर में 77 दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।