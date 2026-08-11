Sitamarhi News: पद्मश्री आचार्य की जयंती पर समारोह आयोजित
Sitamarhi News: पुपरी शहर में डॉ. सुरेन्द्र ठाकुर मार्ग स्थित थाना मंदिर प्रांगण में पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की जयंती समारोह मनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने कुणाल जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर कविता पाठ ने समारोह में सुझावात्मक माहौल बनाया।
Sitamarhi News: पुपरी। पुपरी शहर के डॉ. सुरेन्द्र ठाकुर मार्ग स्थित थाना मंदिर प्रांगण में स्थापित पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की आज जयंती समारोह स्वामी सहजानंद सरस्वती निर्माण समिति के तत्वावधान में मनाई गई। दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एसडीएम गौरव कुमार, प्राचार्य डॉ. पूनम शर्मा, नगर ईओ केशव गोयल, उपसभापति जय प्रकाश, राम सखा चौधरी, मदन मोहन ठाकुर, प्रो. शंकर कुमार सिंह, राम स्नेही पांडे द्वारा किया गया। कुणाल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने वाले सैकड़ों लोगों ने कुणाल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को नमन किया। इस मौके पर प्रधान शिक्षक संजय चौधरी ने अपने कविता के माध्यम से मायूश महफील को मुस्कान में बदल दिया।
अधिवक्ता मिथिला बिहारी मिश्र, रघुनाथ प्रसाद, डॉ. ओमप्रकाश, अफरोज खान, जफरुल्ला खान, विनायक यादव, हर्षवर्धन ने संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. नवीन कुमार झा, सोनू राज बहेरा, सुमन कुमार सिंह, प्रो. शंकर कुमार सिंह, सचिव मदन मोहन ठाकुर द्वारा अतिथियों का स्वागत की।
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