Sitamarhi News: विशेषज्ञों ने एनसीसी कैडेट्स को करियर चयन के बताए गुर

Sitamarhi News: सुरसंड, एक संवाददाता। नगर पंचायत स्थित मॉडल विद्यालय सरयू उच्च विद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त एनसीसी प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैडेट्स के लिए दो दिवसीय करियर काउंसलिंग एवं अकादमिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कैडेट्स को करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी।

Sitamarhi News: सुरसंड, एक संवाददाता। नगर पंचायत स्थित मॉडल विद्यालय सरयू उच्च विद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त एनसीसी प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैडेट्स के लिए दो दिवसीय करियर काउंसलिंग एवं अकादमिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कैडेट्स को उनकी रुचि, क्षमता और विषय के अनुरूप करियर विकल्पों की जानकारी देकर भविष्य की दिशा तय करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम की विशेषताएँ एकेडमिक काउंसलर नीरज कुमार ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सही समय पर सही करियर का चयन सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने विज्ञान, वाणिज्य, कला, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विषय चयन और लक्ष्य निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए।

NCC के लाभ उन्होंने बताया कि एनसीसी का ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ सर्टिफिकेट केवल रक्षा सेवाओं में ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विशेष लाभ प्रदान करता है। देश के कई विश्वविद्यालयों में एनसीसी कैडेट्स के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं तथा अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यक्रम संचालन कार्यक्रम का संचालन रिशु कुमार ने किया। सत्र के अंत में कैडेट्स का विषयनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन भी किया गया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल रजत शर्मा, डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल विक्रम अजीत सिंह, मेजर अश्विनी कुमार सिंह, एएनओ नीरज कुमार, रंजीत कुमार, राकेश कुमार, पंकज कुमार एवं श्वेता कुमारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के मार्गदर्शन कार्यक्रम युवाओं को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उज्ज्वल भविष्य की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।