Sitamarhi News: बथनाहा में गन्ना क्रय केंद्र लगाएं: ईख आयुक्त

Sitamarhi News: बथनाहा प्रखंड के मझौरा स्थित अपना खेत बगान फाउंडेशन के कृषि फॉर्म का दौरा बिहार के ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और विभाग की योजनाओं के लाभ के लिए प्रेरित किया। गन्ना उत्पादक किसानों ने क्रय केंद्र की स्थापना की मांग रखी।

Sitamarhi News: बथनाहा। बथनाहा प्रखंड के मझौरा स्थित अपना खेत बगान फाउंडेशन के कृषि फॉर्म का भ्रमण शुक्रवार को बिहार के ईख आयुक्त अनिल कुमार झा (भा.प्र.से.) ने किया। वे वहां संचालित कृषि गतिविधियों एवं बिजनेस मॉडल की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियों और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया।

किसानों से बातचीत इसके बाद वहां किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उसके समाधान का आश्वासन दिया। ईख आयुक्त ने किसानों को गन्ना विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्नत तकनीक एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से गन्ना उत्पादन में वृद्धि संभव है। किसानों ने बथनाहा क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्र की स्थापना की मांग रखी, जिस पर ईख आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं。

किसानों में उत्साह ईख आयुक्त के दौरे से क्षेत्र के किसानों में उत्साह देखा गया। किसानों ने उम्मीद जताई कि क्रय केंद्र की स्थापना और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से गन्ना उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।

स्वागत कार्यक्रम इससे पूर्व फॉर्म परिसर पहुंचने पर अपना खेत के निदेशक जयप्रकाश सिंह ने ईख आयुक्त का फ्लावर पॉट भेंट कर स्वागत किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे नवाचारों और किसानों के लिए विकसित किए गए मॉडल की सराहना की। कार्यक्रम में सहायक निदेशक गन्ना, महाप्रबंधक गन्ना डॉ. विनय कुमार द्विवेदी, मुख्य प्रबंधक अमरेन्द्र कुमार सिंह, कार्यालय अधीक्षक विकास कुमार सिंह, फील्ड ऑफिसर सुनील कुमार समेत बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान उपस्थित थे।