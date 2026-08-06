Sitamarhi News: मासिक गोष्ठी में कई प्रस्ताव पारित
Sitamarhi News: बिहार पेंशनर समाज, चकमहिला शाखा सीतामढ़ी ने बुधवार को मासिक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें 15 अगस्त को भव्य ध्वजारोहण और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह की योजना बनाई गई। पेंशनरों को उपस्थित रहने की अपील की गई। सभा में शोक व्यक्त करते हुए डॉ. नवल प्रसाद यादव की पत्नी का निधन भी उल्लेखित किया गया।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पेंशनर समाज, चकमहिला शाखा सीतामढ़ी सदर के प्रांगण में बुधवार को मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता शाखा के सभापति राम एकवाल साह ने की, जबकि संचालन सचिव राम सुरेश तिवारी ने किया। बैठक में संगठन की गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
शोक सभा
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।