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Sitamarhi News: मासिक गोष्ठी में कई प्रस्ताव पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बिहार पेंशनर समाज, चकमहिला शाखा सीतामढ़ी ने बुधवार को मासिक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें 15 अगस्त को भव्य ध्वजारोहण और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह की योजना बनाई गई। पेंशनरों को उपस्थित रहने की अपील की गई। सभा में शोक व्यक्त करते हुए डॉ. नवल प्रसाद यादव की पत्नी का निधन भी उल्लेखित किया गया।

Sitamarhi News: मासिक गोष्ठी में कई प्रस्ताव पारित

Sitamarhi News: सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पेंशनर समाज, चकमहिला शाखा सीतामढ़ी सदर के प्रांगण में बुधवार को मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता शाखा के सभापति राम एकवाल साह ने की, जबकि संचालन सचिव राम सुरेश तिवारी ने किया। बैठक में संगठन की गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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शोक सभा

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिहार पेंशनर समाज की गोष्ठी का आयोजन कब हुआ?
बिहार पेंशनर समाज, चकमहिला शाखा सीतामढ़ी की गोष्ठी बुधवार को आयोजित की गई।
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