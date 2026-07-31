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Sitamarhi News: नगर निकाय कर्मी गए बेमियादी हड़ताल पर, सफाई व्यवस्था ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में नगर पंचायत बेलसंड के आउटसोर्स एवं सफाई कर्मियों ने बिहार लोकल इम्प्लाइज फेडरेशन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। हड़ताल के पहले दिन सफाई व्यवस्था ठप हो गई। कर्मियों ने वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।

Sitamarhi News: नगर निकाय कर्मी गए बेमियादी हड़ताल पर, सफाई व्यवस्था ठप

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। नगर पंचायत बेलसंड के आउटसोर्स एवं सफाई कर्मी गुरुवार से बिहार लोकल इम्प्लाइज फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के पहले ही दिन नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप हो गई। यदि हड़ताल लंबी चली तो आम लोगों को गंदगी, जलजमाव और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी संविदा कर्मियों को नियमित करने, वेतन वृद्धि, एसीपी का लाभ देने, मुफ्त एवं समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने तथा दैनिक मजदूरों को आकस्मिक अवकाश का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें लंबित हैं।

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लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। हड़ताल का नेतृत्व प्रमोद मेस्तर, अनिल मेस्तर, राजा मेस्तर, मेघनाथ मेस्तर, गंगा मेस्तर एवं अजय मेस्तर कर रहे हैं। आंदोलन में नगर पंचायत के सभी आउटसोर्स एवं सफाई कर्मी शामिल हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर हड़ताल के कारण नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार नगर कहा कि निकाय कर्मियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। नगरवासियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर काम की जा रहा है। कर्मचारियों की मांगों से संबंधित प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार को भेजा जाएगा। वार्ता के माध्यम से शीघ्र समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

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