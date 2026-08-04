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Sitamarhi News: बागमती नदी कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बागमती नदी कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर

Sitamarhi News: बागमती नदी कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर सीतामढ़ी। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। कटौझा गेज स्थल पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबकि जिले के अन्य सभी गेज स्थलों पर जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। जल संसाधन विभाग ने संभावित स्थिति को देखते हुए तटबंधों की निगरानी और गश्ती तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील स्थलों पर अभियंताओं एवं कर्मियों की तैनाती की गई है। तटबंधों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। फिलहाल जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं तथा कहीं से भी कटाव, रिसाव या क्षति की सूचना नहीं मिली है。

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प्रशासनिक अपील

प्रशासन ने भी नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन या नियंत्रण कक्ष को दें। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता शिवम कुमार मृत्युजंल का कहना है कि नदी के जलस्तर पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

जलस्तर की स्थिति

जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार जलस्तर की स्थिति

नदी का नाम खतरे का निशान वर्तमान जलस्तर प्रवृति

बागमती ढें़ग 71.00 मी 70.58 मी घट रहा

सोनाखान 68.80 मी 68.53 मी घट रहा

डूब्बाधार 61.28 मी 60.79 मी घट रहा

चंदौली 59.06 मी 58.60 मी घट रहा

कटौझा 55.00 मी 55.80 मी बढ़ रहा

झीम सोनबरसा 81.25 मी 79.15 मी बढ़ रहा

अधवारा सुंदरपुर 61.70 मी 58.45 मी बढ़ रहा

पुपरी 55.79 मी 51.22 मी स्थिर है

लालबेकिया गोआबाड़ी 71.12 71.00 मी घट रहा

सामान्य प्रश्न

जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में प्रशासन क्या कदम उठाएगा?
यदि जलस्तर में वृद्धि होती है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।
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