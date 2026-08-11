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Sitamarhi News: ऑटो पलटने से सवार पांच लोग जख्मी, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: पुपरी में सैदपर राज्य हाइवे पर एक ऑटो पलटने से पांच लोग जख्मी हो गए। चालक सुरक्षित है और घायलों को उपचार के लिए पीएचसी पुपरी में भर्ती कराया गया। घटना तब हुई जब चालक ने ऑटो रोककर पहिया में हवा भरने लगे, तभी एक बच्चे ने एक्सीलेटर घुमा दिया जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया।

Sitamarhi News: ऑटो पलटने से सवार पांच लोग जख्मी, भर्ती

Sitamarhi News: पुपरी। पुपरी सैदपर स्टेट हाइवे पर ऑटो पलटने से पांच लोग जख्मी हो गए। वहीं चालक सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोंगों ने जख्मी युवक को इलाज के लिए पीएचसी पुपरी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार सभी लोग पुपरी से अपने घर लौट रहे थे। यदुपट्टी गांव के समीप चालक ने ऑटो को रोककर पहिया में हवा लेने लगें और चाभी ऑटो में ही लगा हुआ था। तभी शरारती एक बच्चें ने स्टार्ट कर एक्सीलेटर जोड़ से घुमा दिया। इस वजह से ऑटो तेजी से आगे अनियंत्रित होकर बढ़ गयी और सड़क पर पलट गई।

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