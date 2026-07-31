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Sitamarhi News: महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी की मेला रोड मोहल्ले में ललिता देवी ने आत्महत्या के प्रयास में पंखे का सहारा लिया। परिवार ने दरवाजा तोड़कर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति में उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Sitamarhi News: महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, गंभीर

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। नगर क्षेत्र के मेला रोड मोहल्ले के एक मकान में अवनीश ठाकुर की पत्नी ललिता देवी ने कमरे में पंखे के सहारे आत्महत्या करने का प्रयास किया। ​ आनन-फानन में परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा और महिला को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। ​डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने शहर के रिंग बांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। ​पीड़ित महिला की पहचान अवनीश ठाकुर की पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई है। ​मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है।

नगर थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को भेजा गया था। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण फिलहाल उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

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