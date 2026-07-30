Sitamarhi News: पति समेत छह पर हत्या के प्रयास का आरोप

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। महिन्दवारा थाना क्षेत्र के बरेहता गांव की निवासी शबनम प्रवीण ने पति समेत छह लोगों पर मारपीट कर हत्या के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए महिन्दवारा थाना में लिखित आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में शबनम ने बताया कि उन्होंने पूर्व में पति समशेर कुरैशी के खिलाफ महिला थाना में मामला व भरण-पोषण वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर 8 जुलाई को सम्मानपूर्वक पत्नी के रूप में रखने का लिखित बंधपत्र दिया, जिसके बाद वह ससुराल बरेहता चली गई। आरोप है कि 13 जुलाई की रात पति समशेर, ससुर मो. आलम कुरैशी, सास शमीमा खातून, सफीना खातून, सैदन प्रवीण समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडे से मारपीट की और तकिये से मुंह दबाकर हत्या का प्रयास किया।किसी