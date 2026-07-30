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Sitamarhi News: पति समेत छह पर हत्या के प्रयास का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर के महिन्दवारा थाना क्षेत्र के बरेहता गांव में शबनम प्रवीण ने अपने पति समशेर कुरैशी और उसके परिवार के सदस्यों पर मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। घटना 13 जुलाई को हुई, जब शबनम को बचाने के लिए उसके परिवार ने पुलिस की मदद से आरोपितों से मुक्त कराया।

Sitamarhi News: पति समेत छह पर हत्या के प्रयास का आरोप

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। महिन्दवारा थाना क्षेत्र के बरेहता गांव की निवासी शबनम प्रवीण ने पति समेत छह लोगों पर मारपीट कर हत्या के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए महिन्दवारा थाना में लिखित आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में शबनम ने बताया कि उन्होंने पूर्व में पति समशेर कुरैशी के खिलाफ महिला थाना में मामला व भरण-पोषण वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर 8 जुलाई को सम्मानपूर्वक पत्नी के रूप में रखने का लिखित बंधपत्र दिया, जिसके बाद वह ससुराल बरेहता चली गई। आरोप है कि 13 जुलाई की रात पति समशेर, ससुर मो. आलम कुरैशी, सास शमीमा खातून, सफीना खातून, सैदन प्रवीण समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडे से मारपीट की और तकिये से मुंह दबाकर हत्या का प्रयास किया।किसी

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तरह जान बचाकर वह अपनी बहन के घर पहुंचीं, जहां आरोपितों के पहुंचने पर परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया। पीड़िता ने बताया कि सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे और डायल-112 पुलिस की मदद से उन्हें आरोपितों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उन्होंने थाना में आवेदन देकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। महिन्दवारा थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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