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Sitamarhi News: आंगनबाड़ी सेविका की पिटाई, प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर के माधोपुर चौधरी गांव में एक आंगनबाड़ी सेविका ने अपनी 13 वर्षीय बहन की शादी का विरोध किया। इसके बाद उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी मारपीट की, जिसमें गंभीर चोटें आईं। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sitamarhi News: आंगनबाड़ी सेविका की पिटाई, प्राथमिकी

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। थाना क्षेत्र के माधोपुर चौधरी गांव में बाल विवाह का विरोध करना एक आंगनबाड़ी सेविका को महंगा पड़ गया। अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बहन की शादी एक शादीशुदा व्यक्ति से कराए जाने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर पीड़िता के आवेदन पर रुन्नीसैदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आंगनबाड़ी सेविका ने आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बहन की शादी दो बच्चों के पिता एक शादीशुदा व्यक्ति से कराई जा रही थी। जब उसने इस विवाह का विरोध किया और परिवार के लोगों को बाल विवाह की कानूनी व सामाजिक गंभीरता समझाने का प्रयास किया, तो विवाद उत्पन्न हो गया।

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पीड़िता के अनुसार बुधवार सुबह उसके भाई, पिता और मां ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। हमले में उसकी एक उंगली टूट गई, जबकि सिर और गर्दन में भी गंभीर चोटें आईं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपित वहां से फरार हो गए। घायल सेविका ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए न्याय की मांग की। थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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