Sitamarhi News: 252.55 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में धान अधिप्राप्ति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। किसानों के नाम पर संदिग्ध खरीद और भंडारण की शिकायत के बाद जिला सहकारिता विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। 80 किसानों से 506.80 मीट्रिक टन धान खरीद का दावा किया गया है, जबकि शिकायत में अनियमितताओं की आशंका जताई गई है।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। बोखड़ा प्रखंड के मकसूदनपुर डुमरी उर्फ महिसौथा पैक्स में धान अधिप्राप्ति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। किसानों के नाम पर संदिग्ध खरीद, धान के भंडारण, राइस मिल को आपूर्ति और सीएमआर जमा करने में संभावित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की शिकायत पर जिला सहकारिता विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को तीन दिनों के भीतर बिंदुवार जांच कर स्पष्ट मंतव्य के साथ रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने छह अगस्त को प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संदीप कुमार को पत्र जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा है। शिकायतकर्ता शिवानंद राय समेत अन्य ने पैक्स की धान खरीद को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

शिकायत के आधार 80 किसानों से 506.80 मीट्रिक टन खरीद का दावा : शिकायत में ई-सहकारी पोर्टल की किसानवार प्रगति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि पैक्स द्वारा 80 किसानों से 5068 क्विंटल यानी 506.80 मीट्रिक टन धान खरीद दिखाई गई है। इसके एवज में किसानों के बैंक खातों में 1.21 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान किए जाने का उल्लेख है। वहीं, शिकायत के अनुसार केएमएस 2025-26 की प्रगति रिपोर्ट में राइस मिल को महज 254.250 मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराने की जानकारी दर्ज है.

शेष धान की अनियमितता इस आधार पर शिकायतकर्ता ने शेष 252.550 मीट्रिक टन धान के भंडारण और उपयोग को लेकर सवाल उठाया है। हालांकि, यह अंतर वास्तव में किसी अनियमितता का प्रमाण है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

भूमिहीन लोगों के नाम खरीद - भूमिहीन लोगों के नाम खरीद का भी आरोप

शिकायत में कुछ ऐसे लोगों के नाम पर भी धान खरीद दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है, जिनके पास कथित तौर पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने किसानों की जमाबंदी, खाता, खेसरा, रकबा, किसान पंजीकरण, फसल विवरण और खरीद अभिलेखों का मिलान कराने की मांग की है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि किसानों से वास्तव में कितनी मात्रा में धान खरीदा गया, भुगतान समय पर हुआ या नहीं तथा राइस मिल को धान की आपूर्ति नियमानुसार की गई या नहीं.

जांच की प्रक्रिया - गोदाम से सीएमआर तक होगी जांच

विभागीय जांच में पैक्स के गोदाम में उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन, राइस मिल को भेजे गए धान की मात्रा, परिवहन अभिलेख और राइस मिल द्वारा तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम को जमा किए गए सीएमआर की मात्रा का भी मिलान किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक, निर्गमन पंजी, मापतौल रजिस्टर समेत अन्य संबंधित अभिलेखों की भी जांच होगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच अधिकारी को शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की बिंदुवार जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जांच में अनियमितता सामने आने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.