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Sitamarhi News: सीतामढ़ी: कई प्रखंडों के बीईओ बदले, प्रभार के सहारे नाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने कई प्रखंडों में बीईओ के रिक्त पदों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे स्कूलों का काम प्रभावित न हो। सुरसंड, सुप्पी, चोरौत, और परसौनी के बीईओ की स्थिति बदलने के बाद, नए अधिकारियों को प्रभार दिया गया है।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी: कई प्रखंडों के बीईओ बदले, प्रभार के सहारे नाम

Sitamarhi News: आमोद कुमार सीतामढ़ी। जिले के कई प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के रिक्त पदों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कवायद की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने अंतरिम प्रभार व्यवस्था लागू करते हुए कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि स्कूलों से जुड़े कार्य प्रभावित न हों और प्रशासनिक कामकाज में गति बनी रहे।जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, सुरसंड और सुप्पी के बीईओ का अन्य जिले में स्थानांतरण हो गया है, जबकि चोरौत और परसौनी के बीईओ 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने के कारण पद रिक्त हो गया है। वहीं परिहार प्रखंड में कार्यों के त्वरित निष्पादन को देखते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

नई व्यवस्था के तहत मो. मोमताज अहमद, कार्यक्रम पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सुरसंड एवं चोरौत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सत्येंद्र कुमार झा, कार्यक्रम पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सुप्पी एवं परिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं रजनीश, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर को परसौनी प्रखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवंटित प्रखंडों का प्रभार ग्रहण कर कार्यों का निष्पादन प्रारंभ करें। यह अंतरिम व्यवस्था नियमित पदस्थापन होने तक प्रभावी रहेगी।

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