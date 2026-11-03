सीतामढ़ी से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, अश्विनी वैष्णव और सम्राट चौधरी की मीटिंग
बिहार के सीतामढ़ी से यूपी के अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने पर बात आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उनसे इस रूट पर ट्रेन चलाने का आग्रह किया।
बिहार में स्थित मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि रेल मंत्री से सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा दिवाली और छठ पूजा के मौके पर पिछले साल की तरह इस बार भी स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर बात की गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे के तहत मंगलवार शाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बिहार में रेलवे की परियोजनाओं और सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिवाली और छठ में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से बिहार आते हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली बार रेलवे ने लगभग 10 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं। इस बार भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएं, इस पर रेल मंत्री से बात हुई है। ताकि छठ पूजा पर घर आने वाले बिहार के लोगों को राहत मिल सके। सीएम ने कहा कि इसके अलावा रेल मंत्री से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और राम जन्मभूमि अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है।
नीतीश ने पीएम को लिखा था पत्र
सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग पुरानी है। सितंबर 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और इस रूट पर वंदे भारत जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की थी। नीतीश ने पीएम से रेल मंत्रालय को इस संबंध निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था।
अभी सीतामढ़ी से अयोध्या होकर नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। इसे अगस्त 2025 में शुरू किया गया था। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाले दोनों शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाती है, तो श्रद्धालुओं को और भी सहूलियत होगी।
कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीएम सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत होने के बाद रेल मंत्रालय सीतामढ़ी-अयोध्या वंदे भारत ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में कदम उठाएगा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जो 2028-29 तक तैयार होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।