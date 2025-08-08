Amit Shah Bihar Visit Live: माता सीता मंदिर का अमित शाह ने किया शिलान्यास, अमृत भारत ट्रेन की दी सौगात sitamarhi punauradham sita mandir bhumi pujan amit shah nitish kumar live update - bihar news
Amit Shah Bihar Visit Live: माता सीता मंदिर का अमित शाह ने किया शिलान्यास, अमृत भारत ट्रेन की दी सौगात

सीतामढ़ी के पुनौराधाम स्थित मां जानकी मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। शिलान्यास से पहले भूमि पूजन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सम्राट चौधरी समेत तमाम मंत्री और साधु-संत शामिल हुए।

sandeep| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 08 Aug 2025 03:17 PM
सीतामढ़ी के पुनौराधाम स्थित मां जानकी मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रख गई है। शिलान्यास से पहले भूमि पूजन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सम्राट चौधरी समेत तमाम मंत्री और साधु-संत शामिल हुए। भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंगाया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से साधु-संत सीतामढ़ी पहुंचे हैं। भूमि पूजन के लिए राजस्थान के जयपुर से चांदी के कलश, वहीं, दिल्ली में चांदी से बनी विशेष पूजन सामग्री और आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी से विशेष लड्डू भी सीतामढ़ी लाए गए हैं।आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी से विशेष लड्डू भी सीतामढ़ी लाए गए हैं। पुनौरा धाम में करीब 67 एकड़ जमीन पर भव्य मंदिर, यज्ञ मंडप, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, खेल मैदान, धर्मशाला, सीता वाटिका, भजन संथ्या स्थल समेत अन्य पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बिहार सरकार ने इसके लिए 883 करोड़ का बजट जारी किया है। 3 साल में मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

8 Aug 2025, 03:17:53 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: पुनौराधाम का सैकडों करोड़ों की राशि से विकास होगा, बोले अमित शाह

Amit Shah Bihar Visit Live: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माता सीता की जन्मस्थली का सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि से विकास होगा। मिथिलांचल की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है।

8 Aug 2025, 03:09:49 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: खेले इंडिया यूथ का आयोजन पहली बार बिहार में हुआ, बोले नीतीश

खेले इंडिया यूथ का आयोजन पहली बार बिहार में हुआ- नीतीश कुमार

8 Aug 2025, 03:08:18 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: बिहार में विकास में केंद्र की बड़ी भागीदारी है: नीतीश कुमार

Amit Shah Bihar Visit Live: नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने दिव्यांगों , बुजुर्गों और विधवाओं की 400 से 1100 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है।

8 Aug 2025, 03:04:43 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हुआ- नीतीश कुमार

Amit Shah Bihar Visit Live: नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हुआ, हम लोगों ने बिहार में सड़क, बिजली समेत सभी काम किए।

8 Aug 2025, 03:02:44 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: सीतामढ़ी और अयोध्या की रेल और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी: नीतीश कुमार

Amit Shah Bihar Visit Live: सीतामढ़ी और अयोध्या की रेल और सड़क संपर्कता बढ़ेगी, बोले नीतीश कुमार

8 Aug 2025, 02:58:03 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: आज का दिन ऐतिहासिक है, मां सीता भ्व्य मंदिर बनेगा, बोले सम्राट चौधरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, मां सीता मंदिर के शिलान्यास के बाद अब निर्माण का काम शुरू होगा

8 Aug 2025, 02:49:39 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: बिहार को एक और अमृत भारत ट्रेन, शाह ने दिखाई हरी झंडी

Amit Shah Bihar Visit Live: सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए नई अमृत भारत ट्रेन को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

8 Aug 2025, 02:47:48 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: 2028 तक सीता मंदिर तैयार करने का लक्ष्य

Amit Shah Bihar Visit Live: 2028 तक सीता मंदिर तैयार कर देने का लक्ष्य रखा गया है।

8 Aug 2025, 02:44:06 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया

Amit Shah Bihar Visit Live: गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम के विकास का योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।

8 Aug 2025, 02:38:56 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: भूमि पूजन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कलश स्थापना की

Amit Shah Bihar Visit Live: भूमि पूजन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कलश स्थापना और आरती की । इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी साथ रहे।

8 Aug 2025, 02:31:27 PM IST

Amit Shah Bihar Visit Live: पुनौराधाम में सीता मंदिर का शिलान्यास

Amit Shah Bihar Visit Live: सीतामढ़ी के पुनौराधाम में मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास हो गया है। इससे पहले भूमि पूजन में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए।

