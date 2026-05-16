Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनकाउंटर में ढेर सरोज राय के पट्टीदार को गोलियों से भूना, सीतामढ़ी में दिनदहाड़े मर्डर से दहशत

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, सीतामढ़ी/रुन्नीसैदपुर
share

सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा में शनिवार दोपहर को एनकाउंटर में मारे जा चुके कुख्यात सरोज राय के पट्टीदार रामा शंकर राय की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर दिनदहाड़े हत्या कर दी। 

एनकाउंटर में ढेर सरोज राय के पट्टीदार को गोलियों से भूना, सीतामढ़ी में दिनदहाड़े मर्डर से दहशत

बिहार के सीतामढ़ी जिले में शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात महिंदवारा थाना क्षेत्र के नेउरी सिरखिरिया पथ पर दोपहर में हुई। मृतक रामा शंकर राय (46) महिंदवारा के बतरौली गांव के रहने वाले थे। वह गुरुग्राम में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए दो लाख के इनामी कुख्यात सरोज राय और कई हत्याकांड में फरार चल रहे कुख्यात राकेश राय का पट्टीदार थे। बदमाशों ने उन्हें 7 गोलियां मारकर शरीर को छलनी कर दिया।

अचेत अवस्था में पड़े किसान को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। कुख्यात सरोज राय के पट्टीदार की हत्या के बाद फिर से इलाके में गैंगवार का खतरा भी बढ़ गया है।

घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ वन राजीव कुमार सिंह, रुन्नीसैदपुर थानाध्यक्ष राम नाथ प्रसाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं घटना में शामिल बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के इलाके में पूछताछ के साथ-साथ छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी का 2 लाख का इनामी सरोज राय हरियाणा में मारा गया, मानेसर में हुई मुठभेड़

घर से आधा किलोमीटर दूर हत्या

मिली जानकारी के अनुसार, किसान रामा शंकर राय घर से 500 मीटर दूर अपने आम के गाच्छी में घूमने गए थे। उसी दौरान बदमाशों ने गोली मारकर छलनी कर दिया। मृतक के शरीर पर गले एवं सीने में करीब 7 गोलियों के जख्म मिले हैं। मेडिकल ओपी पुलिस ने मृतक के पुत्र सतीश यादव के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जमीन विवाद में हत्या की आशंका

गांव में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस भी इस घटना को जमीनी विवाद से जोड़कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, रामा शंकर राय भी एक कांड में जेल जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:26 की उम्र में 32 कांड; कितना खतरनाक था गुरुग्राम में ढेर किया गया बिहार का सरोज

घटना की सूचना मिलते ही एसकेएमसीएच में नाते-रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ गई। मृतक रामा शंकर राय के दो पुत्र हैं, बड़ा सतीश यादव लैब तकनीशियन है और छोटा पुत्र रितेश कुमार पंजाब में रेलवे में नौकरी करता है। वहीं उनकी पत्नी शिक्षिका हैं।

सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने कहा कि प्रथमदृष्टया जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:MLA से भी रंगदारी, कौन है गैंगस्टर सरोज राय? जिसे ग्रुरुग्राम पुलिस ने किया ढेर
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Sitamarhi News Sitamarhi Latest News murder in sitamarhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।