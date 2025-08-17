Sitamarhi double murder two men shot dead faces disfigured सीतामढ़ी में डबल मर्डर से सनसनी, दो युवकों की गोली मारकर हत्या; चेहरा बिगाड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsSitamarhi double murder two men shot dead faces disfigured

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा में दो युवकों की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उनके शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस डबल मर्डर केस की जांच में जुटी है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सीतामढ़ीSun, 17 Aug 2025 11:34 AM
बिहार के सीतामढ़ी जिले में रविवार को डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के ध्रुमनगर में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है। रविवार अहले सुबह जब स्थानीय लोग टहलने निकले तो घटना का पता चल पाया। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

मृतकों की पहचान रुपौली रुपहरा पंचायत के ध्रुमनगर निवासी दिलीप कुमार एवं उसी पंचायत के भल्ली गांव निवासी राजेश पासवान के रूप में की गई है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हत्या देर रात की गई है। रविवार तड़के जब लोग वहां से गुजरे तो ध्रुमनगर के बंसवारी के पास युवकों का शव मिला। इसके बाद हल्ला होने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस को सूचना दी गई।

ग्रामीणों ने बताया कि गोली दोनों युवकों के चेहरे पर चलाई गई है। इससे उनके चेहरे बिगाड़ा गया है। डबल मर्डर से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। दूसरी ओर, मृतकों के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस उनसे पूछताछ कर डबल मर्डर की वजह पता लगाने के प्रयास कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी बुलाई गई है। पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ सबूत मिल सकते हैं।