सीतामढ़ी में डबल मर्डर से सनसनी, दो युवकों की गोली मारकर हत्या; चेहरा बिगाड़ा

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा में दो युवकों की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उनके शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस डबल मर्डर केस की जांच में जुटी है।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में रविवार को डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के ध्रुमनगर में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है। रविवार अहले सुबह जब स्थानीय लोग टहलने निकले तो घटना का पता चल पाया। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

मृतकों की पहचान रुपौली रुपहरा पंचायत के ध्रुमनगर निवासी दिलीप कुमार एवं उसी पंचायत के भल्ली गांव निवासी राजेश पासवान के रूप में की गई है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हत्या देर रात की गई है। रविवार तड़के जब लोग वहां से गुजरे तो ध्रुमनगर के बंसवारी के पास युवकों का शव मिला। इसके बाद हल्ला होने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस को सूचना दी गई।