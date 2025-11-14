Sitamarhi District Result LIVE: सीतामढ़ी की 8 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 6 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Sitamarhi District Seats Overall Results: सीतामढ़ी जिले की सीतामढ़ी, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, रुन्नीसैदपुर, बाजपट्टी और बेलसंड कुल आठ विधानसभा सीटों में से 2020 में छह पर एनडीए को जीत मिली थी। दो सीटें महागठबंधन ने जीती थी।

Sitamarhi District Seats Overall Results: सीतामढ़ी जिले की विधानसभा सीटों सीतामढ़ी, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, रुन्नीसैदपुर, बाजपट्टी और बेलसंड कुल आठ सीटों पर मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महागठबंधन को केवल 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए की भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 4 और जदयू को दो सीटों पर जीत मिली थी। मुख्यालय सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर मिथिलेश कुमार (BJP) विजयी रहे। बीजेपी के मोती लाल प्रसाद ने रीगा सीट जीती। अनिल कुमार ने बथनाहा आरक्षित सीट पर जीत हासिल की। गायत्री देवी ने परिहार सीट पर जीत दर्ज की। NDA की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर गठबंधन की स्थिति को और मजबूत किया था। जदयू के दिलीप राय ने सुरसंड और पंकज कुमार मिश्रा ने रुन्नीसैदपुर सीट पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुकेश कुमार यादव ने बाजपट्टी विधानसभा सीट और संजय कुमार गुप्ता ने बेलसंड सीट पर पार्टी का परचम लहराया था।

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है।

इन प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मुकाबला सीतामढ़ी: सुनील कुमार पिंटू (BJP), सुनील कुमार (RJD)

सुरसंड: प्रो. नागेंद्र राउत (JDU), सैयद अबू दोजाना (RJD) उषा किरण (जन सुराज)

रीगा: वैद्यनाथ प्रसाद (BJP) अमित कुमार (CONG)

बथनाहा: अनिल कुमार राम (BJP) नवीन कुमार (CONG)

रुन्नीसैदपुर: पंकज कुमार मिश्रा (JDU), चंदन यादव (RJD)

बाजपट्टी: मुकेश कुमार यादव राजद, रामेश्वर महतो रालोमो

बेलसंड: अमित कुमार लोजपा रामविलास, संजय गुप्ता राजद