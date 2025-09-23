नवरात्र पर बिहार में BJP विधायक ने पूजा-पंडालों में बांटे त्रिशूल, बोले- शस्त्र से सनातन की रक्षा

विधायक ने कहा कि अपने वचन धर्म का पालन किया है। सभी पूजन स्थल पर विगत वर्ष की भांति इस बार भी अपनी उपस्थिति देंगे। इसकी शुरुआत मां जानकी की जन्मभूमि से की है। उन्होंने कहा कि माता दुर्गा देवी-देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई थीं।

नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। बिहार समेत कई राज्यों में दुर्गा पूजा की धूम है। सीतामढ़ी जिले में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने सोमवार को पूजा पंडाल में त्रिशूल, शंख व दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लोगों को भेंट की। बीजेपी विधायक पूजा-पंडालों में घूम-घूम कर त्रिशूल बांटते नजर आए। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि पूर्व में लिए गए वचन के अनुरूप शारदीय नवरात्र में दुर्गापूजा स्थलों पर शस्त्र और शास्त्र समर्पित करने की परंपरा निभा रहा हूं। पुनौराधाम स्थित पूजन स्थल पर दुर्गा माता के आयुध त्रिशूल, शंख और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भेंट की।

साथ ही, व्रती को लाल चुनरी से सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि अपने वचन धर्म का पालन किया है। सभी पूजन स्थल पर विगत वर्ष की भांति इस बार भी अपनी उपस्थिति देंगे। इसकी शुरुआत मां जानकी की जन्मभूमि से की है। उन्होंने कहा कि माता दुर्गा देवी-देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई थीं।

बीजेपी विधायक ने कहा कि विधायक बनने से पहले हम सनातनी है। सनातन में जन्म लिए और सनातन में ही पले-बढ़े। इसलिए सनातन संस्कृति के संवाहक के तौर में माता जानकी ने प्रेरणा दी कि प्रतिवर्ष नवरात्र के अवसर मां दुर्गा के सभी भुजाओं में जो अस्त्र, शस्त्र है वह मैं सभी पूजा-पंडालों में भेंट करूंगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सनातन के सुरक्षा में सभी लोग अपनी-अपनी परंपराओं में आ जाएं।