Sitamarhi Result LIVE: सीतामढ़ी चुनाव नतीजा; BJP के सुनील कुमार पिंटू और RJD के सुनील कुमार में भिड़ंत, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sitamarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की सीतामढ़ी विधानसभा सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू जीतते हैं या राजद के सुनील कुमार कुशवाहा से हार जाते हैं। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। रिजल्ट कुछ घंटों में सब साफ हो जाएगा।

Sitamarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की सीतामढ़ी विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से गिनती शुरू होगी। हार और जीत का मुकाबला बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू और राजद के सुनील कुमार कुशवाहा के बीच है। जन सुराज पार्टी ने जियाउद्दीन खान को टिकट दिया था लेकिन उन्होंने पिंटू को समर्थन दे दिया। कुल 13 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ जिसमें लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग किया। वर्तमान में भाजपा के मिथिलेश कुमार सीतामढ़ी के विधायक हैं। उनका टिकट काटकर सुनील कुमार पिंटू को दिया गया है। पिंटू तीन बार सीतामढ़ी के विधायक रह चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

7:37 AM- Sitamarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

2015 के चुनाव में पिंटू राजद के सुनील कुशवाहा से हार गए। 2019 में उन्हें बीजेपी से जेडीयू में शिफ्ट करके सीतामढ़ी सीट से लोकसभा भेजा गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच जब रिश्ते बिगड़े तो पिंटू का झुकाव भाजपा की ओर दिखा। इस वजह से जदयू ने 2024 लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार बने और जीतकर सांसद बन गए। पिंटू फिर भाजपा में वापस आ गए। एक बार फिर पुराने प्रतिद्वंद्वी आमने सामने हैं।

सीतामढ़ी विधानसभा में बीजेपी सर्वाधिक पांच बार चुनाव जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को चार बार सफलता मिली। राजद दो बार जीती लेकिन जेडीयू को कभी मौका नहीं मिला। पिंटू के पिता हरिशंकर प्रसाद 1995 में यहां के विधायक बने थे।