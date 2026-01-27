Hindustan Hindi News
पटना: नीट छात्रा मौत मामले में 6 संदिग्धों के DNA लिए गए, रिश्तेदारों के नमूने लेने पर भड़के पप्पू यादव

संक्षेप:

Jan 27, 2026 11:49 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी अभी तक कानून की पकड़ से दूर है। छात्रा की मौत की जांच के लिए बनाई गई SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीर्य मिलने के बाद अब डीएनए सैंपल लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एसआईटी ने पटना में 6 संदिग्धों के नमूने लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पटना के गर्दनीबाग के एक अस्पताल में यह नमूने लिए गए हैं।

इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जांच टीम ने मृतक छात्रा के परिवार के कुछ लोगों के भी डीएनए सैंपल लिए हैं। इधर माता-पिता और भाइयों के सैंपल लिए जाने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पप्पू यादव ने पुलिसवालों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, ‘कितनी बेगैरत है बिहार पुलिस NEET छात्रा के पिता,भाई,मामा का DNA टेस्ट किया। स्पर्म से उनका DNA मैच तो नहीं कर रहा? अरे बेशर्मों परिवार का कोई सदस्य शामिल होता तो वह गुलबी घाट से बेटी की लाश वापस ला विरोध क्यों करते? उन्हें न्याय न दे बदनाम कर रही है पुलिस वह परिवार मेरा है।’

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अस्पताल में मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। यह भई कहा जा रहा है कि सभी संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे और घटना के दिन हॉस्टल के आसपास देखे भी गए थे। जांच टीम इस मामले में छात्रा के कॉल डिटेल को भी खंगाल रही है।

बताया जा रहा है कि इस केस में जिन छह संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उन्हें जांच के लिए एफएसएल में भेजा गया है। इन सभी संदिग्धों के डीएनए की जांच छात्र के प्रोफाइल से की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित के परिजन पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच कर रही पुलिस ने रविवार को कहा था कि छात्रा के कपड़ों की फॉरेंसिक जांच में वीर्य के अंश पाए गए हैं, जो उसके यौन उत्पीड़न का संकेत देते हैं। अधिकारियों ने बताया था कि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाए गए वीर्य के अंशों से ‘डीएनए प्रोफाइल’ प्राप्त करेगी।

दो पुलिसवाले निलंबित

राजधानी पटना के एक निजी हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कदमकुआं थाना के अपर थानाध्यक्ष (एएसएचओ) हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना की थानाध्यक्ष (एसएचओ) रोशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, निजी हॉस्टल में रह रही नीट छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या की जांच के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के दोषी पाए जाने पर एएसएचओ हेमंत झा और एसएचओ रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया है। जांच के दौरान सूचनाएं एकत्र करने और संदिग्धों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि एक निजी हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया गया। छात्र की हालत गंभीर होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि, पुलिस ने शुरुआत में दावा किया था कि छात्रा ने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की है। लेकिन बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया गया है।

