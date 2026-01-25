नीट छात्रा केस में SIT का यू-टर्न; FSL रिपोर्ट के बाद हॉस्टल को दोबारा खंगाला गया

संक्षेप: एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा से दरिंदगी और कपड़ों पर स्पर्म मिलने के बाद एसआईटी जांच ने यूटर्न लिया है। जांच फिर पटना और शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर केंद्रित हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने छात्रा के कमरे की जांच की, जहां बेडशीट और फर्श साफ मिले।

एफएसएल रिपोर्ट में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दरिंदगी और कपड़ों पर स्पर्म (वीर्य) के निशान मिलने के बाद एसआईटी की जांच ने यूटर्न ले लिया है। अभी तक जहानाबाद में परिजनों के इर्द-गिर्द टिकी एसआईटी जांच फिर से पटना और शंभू गर्ल्स हॉस्टल की ओर मुड़ गई है। रविवार को सीआईडी की फॉरेंसिक टीम शंभू हॉस्टल पहुंची और तीसरे मंजिल पर स्थित छात्रा के कमरे को खंगाला। कमरे में बेड शीट, चादर और फर्श को देखा। कई जगहों से नमूने भी इकट्ठा किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रविवार सुबह 11 बजे फॉरेंसिक टीम हॉस्टल पहुंची। करीब 45 मिनट तक टीम ने हॉस्टल में गहन छानबीन की। जांच टीम के अधिकारी तीसरे मंजिल के उस कमरे में पहुंचे जहां छात्रा रहती थी। इसके अलावा भवन के कई जगहों की भी जांच की गई।सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने बेडशीट, चादर और कमरे के फर्श को साफ सुथरा पाया। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि घटना के बाद बेडशीट और ओढ़ने में इस्तेमाल चादर बदल दी गई है। फर्श की भी धुलाई की गई है।

हालांकि फॉरेंसिक टीम ने पहले ही छात्रा के कुछ कपड़े जब्त किए थे, उसी की जांच में दरिंदगी की बात सामने आई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं के सामान रविवार को उन्हें मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सौंपे गए। मृत छात्रा के कमरे को छोड़ शेष 45 कमरों में रहने वाली छात्राओं के लैपटॉप, चादर, बेडशीट, बुक एवं अन्य सामग्री उन्हें दी गई। छात्राओं के साथ उनके परिजन भी थे।

परिजनों का कहना था कि हॉस्टल में घटना हो गई है इसीलिए यहां रहने लायक नहीं है। ज्यादातर छात्राओं का दो फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा है। उनके सामान उनके कमरों में बंद थे। इसे लेकर पिछले सप्ताह छात्राओं ने हंगामा भी किया था। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके सामान सौंपा गए। सभी छात्राएं अपने माता-पिता के साथ आई हुई थीं। वहीं छात्रा के परिजन शनिवार को डीजीपी विनय कुमार से मिले। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की।

उनका कहना है कि पुलिस शुरू से छात्रा की आत्महत्या बताकर उसी दिशा में जांच कर रही है। अन्य पहलू पर जांच क्यों नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने कहा कि यदि गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन से पूछताछ की जाती तो वह पूरी घटना के बारे में जरूर जानकारी देता। पुलिस ने उसे रिमांड की जगह बार-बार जहानाबाद आकर उन लोगों से ही पूछताछ कर रही है। ऐसा लगता है कि इस मामले में परिजन ही दोषी हैं।

यह भी कहा कि जब परिजनों को घटना की सूचना मिली थी तब वे अस्पताल पहुंचे थे। जिस महिला ने उसे अस्पताल ले गई थी, उसने बताया था कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस मामले में अब तक चुप क्यों है। डीजीपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। छात्रा की उम्र 18 साल से कम होने के कारण पुलिस ने प्रथामिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। धाराएं जोड़ने से पहले एसआईटी ने परिवार के लोगों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र भी मांगे हैं।