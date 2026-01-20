नीट छात्रा की मौत पर ऐक्शन में SIT, टीचर और सहेलियों से पूछताछ, परिजनों की सुरक्षा बढ़ाई

संक्षेप: पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में गठित एसआईटी तीसरे दिन भी जांच में जुटी रही। परिजनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। टीम ने शिक्षिका व सहेलियों से पूछताछ की और नींद की दवा के खाली रैपर बरामद किए हैं।

पटना में नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की निवासी छात्रा की मौत के मामले की जांच को गठित एसआईटी ने तीसरे दिन मंगलवार को भी तकीकात में जुटी रही। वहीं पीड़ित परिजनों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। शकूराबाद थाने के एक एसआई और चार जवानों को पीड़िता के घर पर तैनाती की गयी है। एसआईटी ने जहानाबाद शहर स्थित उसकी शिक्षिका एवं सहेलियों से भी पूछताछ कर उसके बारे में जानने की कोशिश की गयी। इसके बाद शाम में एसआईटी टीम दिवंगत छात्रा के गांव पतियावां भी पहुंची। टीम लगातार तीसरे दिन पीड़िता के गांव पहुंची। हालांकि पीड़िता के गांव में आज पूछताछ नहीं की बल्कि वार्डन के द्वारा दिए गए दवाओं के रैपर बरामद कर अपने साथ ले गयी है।

जानकारी के अनुसार वार्डन ने नींद की दवा के तीन खाली रैपर दिया था। जिसमें एक पत्ता लड़की के मामा के द्वारा पुलिस को दी गयी थी और दो दवा की खाली रैपर घर पर रह गया था उसे लेने के लिए रात में करीब आठ बजे एसआईटी की टीम पीड़िता के घर पहुंची। एक महिला अधिकारी सहित चार सदस्यी एसआईटी की टीम कोर्ट एरिया स्थित शिक्षिका के घर करीब चार बजे आयी थी। लेकिन शिक्षिका के स्कूल में रहने के कारण एसआईटी की टीम करीब दो घंटे तक गांधी मैदान स्थिति डीएसपी आवास में रही। इसके बाद फिर से करीब छह बजे एसआईटी शिक्षिका के घर पर पहुंची। इस दौरान करीब दो घंटे तक एसआईटी की टीम शिक्षिका और उसके सहेलियों को बुलाकर पूछताछ की।