Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSit down, don't make a fuss, your father was from my time; CM Nitish silenced Tejashwi this way
बइठो, हल्ला मत करो, तुम्हारा बाप मेरे समय का है; सीएम नीतीश ने तेजस्वी को ऐसे चुप कराया

बइठो, हल्ला मत करो, तुम्हारा बाप मेरे समय का है; सीएम नीतीश ने तेजस्वी को ऐसे चुप कराया

संक्षेप:

नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पहले आप लोगों का राज था तब लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप लोग भी घर में ही बैठे रहते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम का बहुत विवाद था।

Feb 05, 2026 05:53 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोक झोंक पर ठहाके लगते रहते रहे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में तेजस्वी यादव ने सरकार के विकास और सुसाशन के दावों पर तंज कसा। जवाब में मुख्यमंत्री ने भी तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। बार-बार खडे़ होने पर नीतीश कुमार विपक्षी सदस्यों को झिड़की भी लगाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि राज्य आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना की वहीं एनडीए सरकार को नया बिहार बनाने का क्रेडिट दिया। इस पर विपक्षी सदस्य खड़े होकर विरोध जताने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खड़े होकर बोलने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे बैठो ना, बच्चा हो, तुम्हारा बाप मेरे समय का है। तुम कुछ नहीं जानते हो पहले की बात। तुमको हम बहुत मानते हैं। चलो बैठ जाओ। छह आदमी को खींचने के लिए कितना पैसा दिया था।

ये भी पढ़ें:मेरे साथ था तो ठीक था, बाद में गड़बड़ी से पैसा कमाने लगा; तेजस्वी पर बरसे नीतीश

एक मौके पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पहले आप लोगों का राज था तब लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप लोग भी घर में ही बैठे रहते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम का बहुत विवाद था। सड़क, बिजली का बुरा हाल था। जब हम लोग आए तो माहौल बदला। अब डर भय की जगह प्रेम भाईचारा का माहौल है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। जो गड़बड़ सब ता उसे हम लोगों की सरकार ने सबको ठीक किया।

ये भी पढ़ें:लालू-तेजस्वी की RJD में खेल शुरू, पूर्व विधायक रियाजुल हक नीतीश की JDU में शामिल

नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारी की कमियों को ठीक करने में काफी मेहनत और समय लगा। एक समय था जब पटना में भी ठीक से बिजली नहीं रहती थी। आज बिजली की समस्या ठीक हो गई। रोजगार के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। 2025 तक 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम हुआ। इसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुचांया गया। हमसे पहले वाले ऐसा कुछ नहीं करते थे। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में उन्नत विद्यालय खोला जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए निजी अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Cm Nitish Kumar
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।