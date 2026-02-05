बइठो, हल्ला मत करो, तुम्हारा बाप मेरे समय का है; सीएम नीतीश ने तेजस्वी को ऐसे चुप कराया
नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पहले आप लोगों का राज था तब लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप लोग भी घर में ही बैठे रहते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम का बहुत विवाद था।
बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोक झोंक पर ठहाके लगते रहते रहे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में तेजस्वी यादव ने सरकार के विकास और सुसाशन के दावों पर तंज कसा। जवाब में मुख्यमंत्री ने भी तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। बार-बार खडे़ होने पर नीतीश कुमार विपक्षी सदस्यों को झिड़की भी लगाई।
नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि राज्य आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना की वहीं एनडीए सरकार को नया बिहार बनाने का क्रेडिट दिया। इस पर विपक्षी सदस्य खड़े होकर विरोध जताने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खड़े होकर बोलने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे बैठो ना, बच्चा हो, तुम्हारा बाप मेरे समय का है। तुम कुछ नहीं जानते हो पहले की बात। तुमको हम बहुत मानते हैं। चलो बैठ जाओ। छह आदमी को खींचने के लिए कितना पैसा दिया था।
एक मौके पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पहले आप लोगों का राज था तब लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप लोग भी घर में ही बैठे रहते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम का बहुत विवाद था। सड़क, बिजली का बुरा हाल था। जब हम लोग आए तो माहौल बदला। अब डर भय की जगह प्रेम भाईचारा का माहौल है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। जो गड़बड़ सब ता उसे हम लोगों की सरकार ने सबको ठीक किया।
नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारी की कमियों को ठीक करने में काफी मेहनत और समय लगा। एक समय था जब पटना में भी ठीक से बिजली नहीं रहती थी। आज बिजली की समस्या ठीक हो गई। रोजगार के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। 2025 तक 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम हुआ। इसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुचांया गया। हमसे पहले वाले ऐसा कुछ नहीं करते थे। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में उन्नत विद्यालय खोला जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए निजी अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
