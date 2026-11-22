बहन के पक्ष के लोगों ने राजेन्द्र राय को लाठी-डंडे एवं लोहे के छड़ से पीटकर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान घायल भाई की मौत हो गयी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

बायसी-डगरुआ (पूर्णिया), एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया में जमीन का विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बहन एवं उसके परिजनों ने मिलकर अपने ही भाई की लाठी-डंडे और लोहे के छड़ से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेन्द्र राय (60 वर्ष) डगरुआ थाना क्षेत्र के विशरूपा गांव के रहने वाले थे। घटना जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर पंचायत के विशरूपा गांव की है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जिससे काई देर तक यातायात बाधित रहा।

ग्रामीणों ने बताया कि जमीन को लेकर बहन के साथ भाई का काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद शनिवार की सुबह मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान बहन के पक्ष के लोगों ने राजेन्द्र राय पर लाठी-डंडे एवं लोहे के छड़ से हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया, जिसके बाद शनिवार की रात नौ बजे घायल की मौत हो गयी। राजेन्द्र राय की मौत की खबर मिलते ही परिजनों एवं ग्रामीण आक्रोशित हो गए।

थाने का घेराव, सड़क जाम आक्रोशित लोग डगरुआ थाना पर पहुंच गए और थाने का घेराव किया। अगले दिन रविवार को एनएच-31 को आधा घंटा तक जाम रखा। सड़क जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। इधर एसडीएम अभिषेक रंजन एवं एएसपी जीतेंद्र पाण्डेय भी मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।