जमीन के लालच में बहन बनी कातिल, सगे भाई को पीट-पीटकर मार डाला; 3 महिला समेत 7 गिरफ्तार
बहन के पक्ष के लोगों ने राजेन्द्र राय को लाठी-डंडे एवं लोहे के छड़ से पीटकर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान घायल भाई की मौत हो गयी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
बायसी-डगरुआ (पूर्णिया), एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया में जमीन का विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बहन एवं उसके परिजनों ने मिलकर अपने ही भाई की लाठी-डंडे और लोहे के छड़ से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेन्द्र राय (60 वर्ष) डगरुआ थाना क्षेत्र के विशरूपा गांव के रहने वाले थे। घटना जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर पंचायत के विशरूपा गांव की है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जिससे काई देर तक यातायात बाधित रहा।
ग्रामीणों ने बताया कि जमीन को लेकर बहन के साथ भाई का काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद शनिवार की सुबह मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान बहन के पक्ष के लोगों ने राजेन्द्र राय पर लाठी-डंडे एवं लोहे के छड़ से हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया, जिसके बाद शनिवार की रात नौ बजे घायल की मौत हो गयी। राजेन्द्र राय की मौत की खबर मिलते ही परिजनों एवं ग्रामीण आक्रोशित हो गए।
थाने का घेराव, सड़क जाम
आक्रोशित लोग डगरुआ थाना पर पहुंच गए और थाने का घेराव किया। अगले दिन रविवार को एनएच-31 को आधा घंटा तक जाम रखा। सड़क जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। इधर एसडीएम अभिषेक रंजन एवं एएसपी जीतेंद्र पाण्डेय भी मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।
तीन महिला समेत सात गिरफ्तार
एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि पुलिस विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है। मृतक के आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए तीन हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एएसपी जीतेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि जमीन्र विवाद में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की अनुसंधान में जुट गई है। घटना से इलाके के लोग हैरान हैं कि एक बहन अपने भाई को कैसे मार सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें