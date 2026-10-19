रिश्ते का कत्लः बहन की हत्या, सगा भाई निकला किलर; पोखर में मिली गायब लड़की की लाश, 8 गिरफ्तार

नाबालिग लड़की का शव एक पोखर से बरामद किया गया। छानबीन के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासा करते हुए भाई को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया।

बिहार के शिवहर से रिश्ते के कत्ल का एक मामला सामने आया है। जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के हथसार गांव से अपहृत नाबालिग बच्ची का शव गांव के ही एक पोखरे से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मृतका के अपने ही भाई मनोज कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। कुल मिलाकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गत 18 अक्टूबर को हथसार गांव निवासी फेंकनी देवी ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 नामजद अभियुक्तों (रंजन कुमार, गोविन्द कुमार महतो, गोविन्द कुमार महतो, सिकन्द्र महतो, मीना देवी और चन्देश्वर महतो) के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी दौरान हथसार स्थित पोखरे में एक किशोरी का शव मिला, जिसकी पहचान अपहृता के रूप में हुई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

छानबीन में भाई की संलिप्तता उजागर हुई घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, शिवहर के निर्देशन में एसआईटी का गठन किया गया। एफएसएल और डीआईयू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के क्रम में मृतका के भाई मनोज कुमार की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला 18 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे पुलिस टीम मामले के एक आरोपी चंदेश्वर साह के बेटे रिपु साह को गिरफ्तार करने गांव पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेते ही उसके परिजनों और 40-50 की संख्या में उग्र ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। असामाजिक तत्वों ने ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला कर स्थानीय चौकीदार की मोटरसाइकिल तोड़ दी और आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया।

इंस्पेक्टर को बनाया बंधक हमलावरों ने मौके पर मौजूद अंचल पुलिस निरीक्षक और स्थानीय चौकीदार को बंधक भी बना लिया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी क्यूआरटी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बनाए गए पुलिस अधिकारियों व चौकीदार को सुरक्षित मुक्त कराया। पुलिस पर हमला और बंधक बनाने के मामले में चौकीदार के बयान पर 13 नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हमला करने वाले 7 अभियुक्तों—रामविनय कुमार, दिपु कुमार, मनीष कुमार, प्रेम शंकर साह, अजय पटेल, शिवजी साह और अरूण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, घटना में शामिल अन्य 6 नामजद व अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।