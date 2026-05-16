यूक्रेन युद्ध में शहीद भाई के मोक्ष के लिए रूस से गयाजी पहुंची बहन, वैदिक रीति से किया पिंडदान

शहीद जवान के पिंडदान के दौरान बहन राधा रानी फेस, बहनोई सुंदरा फेस के अलावा अन्य परिजन भी साथ रहे। सभी ने स्थानीय पुरोहित कुमार गौरव के मार्गदर्शन में पिंडदान और तर्पण किया।

दुनिया भर में धर्म और मोक्ष की नगरी के रूप में प्रसिद्ध बिहार के गयाजी में मन को भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब एक बहन रूस से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने शहीद भाई की यादों के साथ पहुंची। रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए भाई की आत्मा की शांति के लिए उनकी बहन और बहनोई ने पिंडदान किया। शुक्रवार की दोपहर गया के विष्णुपद मंदिर के नीचे फल्गु घाट किनारे देवघाट पर पिंडदान की प्रक्रिया पूरे विधि-विधान से कराई गई। वैदिक मंत्रोचार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच परिवार के सदस्यों ने शहीद के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

युद्ध में शहीद जवान फेस टू बाल की बहन ललिता राधा रानी फेस ने बताया कि उनका भाई बहुत साहसी था। पिंडदान के दौरान शहीद जवान के बहनोई सुंदरा फेस के अलावा अन्य परिजन भी साथ रहे। सभी ने स्थानीय पुरोहित कुमार गौरव के मार्गदर्शन में पिंडदान और तर्पण किया। इस दौरान फल्गु तट का माहौल गमगीन हो गया। सभी भावुक हो उठे। गया जी के लोगों ने सनातन परंपरा में आस्था रखने वाली रूसी बहन की तारीफ की और उन्हें हर संभव सहायता दी। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से परिवार का विशेष ख्याल रखा गया।

मौत के बाद पूरा परिवार है सदम में रूस से आए शहीद जवान के बहनोई सुंदरा फेस ने कहा कि युद्ध में साले की मौत के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। गया जी में पिंडदान करने से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलती है। ऐसी मान्यता की जानकारी पर हमलोग यहां आए हैं। मैने अपने साले और पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। ताकि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे।

कर्मकांड कराने वाले पुरोहित कुमार गौरव ने बताया कि यह परिवार विशेष रूप से पिंडदान के लिए ही गया जी पहुंचा है। गया जी की धार्मिक महत्ता से बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।