देर रात इंस्टाग्राम चैटिंग कर रही थी बहन, भाई ने लगा दी थप्पड़; 9वीं की छात्रा ने किया खौफनाक कांड

रात करीब 2 बजे सुजाता इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रही थी। इस दौरान उसका बड़ा भाईउसे मोबाइल पर बातचीत करते देख लिया। सुजाता ने चैट आईडी और मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए। ड़े भाई ने उसे कुछ थप्पड़ मारते हुए डांटा।

बिहार के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा चौक पर अपने घर में फांसी लगाकर सुजाता शर्मा (15) ने शुक्रवार की सुबह नौ बजे आत्महत्या कर ली। मृतका सिवान निवासी प्रमोद शर्मा की बेटी थी। प्रमोद पिपरा में पिछले पंद्रह सालों से परिवार के साथ किराए के घर में रहते है। सुजाता शर्मा 9वीं कक्षा की छात्रा थी।

मृतका के पिता ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे सुजाता इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रही थी। इस दौरान उसका बड़ा भाई बाथरूम जाने के लिए उठा और उसे मोबाइल पर बातचीत करते देख लिया। उसने रूम खोलने को कहा, लेकिन सुजाता ने चैट आईडी और मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला । इससे गुस्सा होकर बड़े भाई ने उसे कुछ थप्पड़ मारते हुए डांटा।

सुबह करीब नौ बजे घर के सदस्य बाहर अपने काम में लगे हुए थे। उसी दौरान सुजाता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आनन-फानन में उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। ग्रामीण डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को दफनाने की सलाह दी। जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो। उसके बाद परिवार ने बिना सूचना दिए शव को मिट्टी में दफना दिया।

इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने उनसे घटनाक्रम की जानकारी दी । थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि परिजन स्वयं शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु के कारणों का पता चलेगा।