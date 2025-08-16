Sister chatting on Instagram late night brother slapped 9th class student horrific act in Bettiah देर रात इंस्टाग्राम चैटिंग कर रही थी बहन, भाई ने लगा दी थप्पड़; 9वीं की छात्रा ने किया खौफनाक कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSister chatting on Instagram late night brother slapped 9th class student horrific act in Bettiah

देर रात इंस्टाग्राम चैटिंग कर रही थी बहन, भाई ने लगा दी थप्पड़; 9वीं की छात्रा ने किया खौफनाक कांड

रात करीब 2 बजे सुजाता इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रही थी। इस दौरान उसका बड़ा भाईउसे मोबाइल पर बातचीत करते देख लिया। सुजाता ने चैट आईडी और मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए। ड़े भाई ने उसे कुछ थप्पड़ मारते हुए डांटा।

Sudhir Kumar बेतिया, हिंदुस्तान संवाददाताSat, 16 Aug 2025 09:35 AM
share Share
Follow Us on
देर रात इंस्टाग्राम चैटिंग कर रही थी बहन, भाई ने लगा दी थप्पड़; 9वीं की छात्रा ने किया खौफनाक कांड

बिहार के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा चौक पर अपने घर में फांसी लगाकर सुजाता शर्मा (15) ने शुक्रवार की सुबह नौ बजे आत्महत्या कर ली। मृतका सिवान निवासी प्रमोद शर्मा की बेटी थी। प्रमोद पिपरा में पिछले पंद्रह सालों से परिवार के साथ किराए के घर में रहते है। सुजाता शर्मा 9वीं कक्षा की छात्रा थी।

मृतका के पिता ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे सुजाता इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रही थी। इस दौरान उसका बड़ा भाई बाथरूम जाने के लिए उठा और उसे मोबाइल पर बातचीत करते देख लिया। उसने रूम खोलने को कहा, लेकिन सुजाता ने चैट आईडी और मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला । इससे गुस्सा होकर बड़े भाई ने उसे कुछ थप्पड़ मारते हुए डांटा।

ये भी पढ़ें:साली को जीजा से हुआ प्यार, दीदी बोली- एडजस्ट कर लेंगे, पति बोला- एक्सचेंज कर लो

सुबह करीब नौ बजे घर के सदस्य बाहर अपने काम में लगे हुए थे। उसी दौरान सुजाता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आनन-फानन में उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। ग्रामीण डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को दफनाने की सलाह दी। जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो। उसके बाद परिवार ने बिना सूचना दिए शव को मिट्टी में दफना दिया।

ये भी पढ़ें:ससुराल में दामाद ने किया बड़ा कांड, साली और सास को चाकू से गोदा

इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने उनसे घटनाक्रम की जानकारी दी । थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि परिजन स्वयं शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु के कारणों का पता चलेगा।

ये भी पढ़ें:पड़ोस की लड़की संग सेट था जीजा, साले ने रोका तो कर दिया कांड, चाकू से गोद दिया

इस घटना से इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। कई लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस का कहना है छात्रा का मोबाइल की चैटिंग और कॉलिंग की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अभी कुछ बताना मुश्किल है।