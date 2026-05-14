सायरन बजते ही बत्ती गुल, ट्रैफिक थमा; पटना समेत 6 शहरों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, छा गया अंधेरा
बिहार की राजधानी पटना समेत 6 शहरों में गुरुवार शाम 7 बजे से 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, सड़क पर ट्रैफिक भी थम गया।
पटना समेत बिहार के 6 शहरों में गुरुवार शाम को सायरन बजते ही बत्ती गुल हो गई। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले के शहरी इलाकों में शाम 7 बजते ही ब्लैकआउट कर दिया गया। हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल के तहत इसका आयोजन किया गया, जो अब तक सफल बताया जा रहा है। राजधानी पटना में 7 बजते ही बिजली काट दी गई और सड़क पर ट्रैफिक थम गया। पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मियों ने वाहन चालकों से अपील कर गाड़ियों की हेडलाइट भी बंद करवा दी।
पटना में जिला प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर रखी थी। शहर के प्रमुख स्थानों पर फायर ब्रिगेड समेत अन्य गाड़ियों से सायरन बजाए गए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कलेक्ट्रेट के कमान एंड कंट्रोल सेंटर से की गई। जिला प्रशासन ने ड्रोन से भी इसकी निगरानी की।
पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अग्निशमन विभाग के द्वारा सायरन बजाया गया और स्टेशन के बाहरी हिस्से की सभी लाइटें बंद कर दी गईं। गांधी मैदान इलाके में भी पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। मॉक ड्रिल के दौरान सड़क पर कोई गाड़ी चलती नजर नहीं आई। वाहन चालकों ने गाड़ी की लाइटें भी बंद कर दीं। कारगिल चौक में जो गाड़ियां जहां थीं, वहीं रुक गईं। जिन लोगों ने नहीं रोका, उन्हें ट्रैफिक पुलिस और पटना नगर निगम के वॉलंटियर ने रुकवाया।
आयकर गोलंबर पर भी शाम के 7 बजते ही सायरन के साथ यातायात को रोका गया। वाहनों की लाइट भी बंद कराई गई। ब्लैकआउट के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। कहीं पर लाइट जलती दिखी तो लोग हल्ला करने लगे। यहां तक कि किसी ने मोबाइल फोन की लाइट जलाई, तो भी शोर मचने लगा। मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद सवा 7 बजे फिर से बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई। हालांकि, इससे पटना में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया। बोरिंग रोड चौराहा पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली।
वहीं, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज में भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन सफल रहा। तय समय पर सायरन बजते ही लाइट बंद कर दी गई और सड़कों पर अंधेरा छा गया। अधिकांश इमारतों में भी लोगों ने इनवर्टर और जनरेटर से लाइट नहीं जलाई।
अररिया और पूर्णिया में ब्लैकआउट के दौरान छाया अंधेरा-
क्यों हुआ ब्लैकआउट?
दरअसल, युद्ध जैसे हालात के लिए आम लोगों को तैयार करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। युद्ध की स्थिति में एयर स्ट्राइक होने पर बचने के लिए इसी तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बिहार के इन शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन कर ब्लैकआउट किया गया था। इसी की तर्ज पर इस साल फिर से इसका आयोजन हुआ है। केंद्र सरकार ने साल में दो बार ऐसी मॉक ड्रिल आयोजन करने की गुजारिश राज्यों से की है।
(पटना, पूर्णिया, कटिहार से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।