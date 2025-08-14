SIR should separate from Bihar elections RJD MP in Supreme Court on voter list revision बिहार चुनाव से SIR को अलग किया जाए, वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले RJD सांसद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSIR should separate from Bihar elections RJD MP in Supreme Court on voter list revision

बिहार चुनाव से SIR को अलग किया जाए, वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले RJD सांसद

सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सुनवाई के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मांग की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से एसआईआर को अलग किया जाए।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 03:41 PM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव से SIR को अलग किया जाए, वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले RJD सांसद

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव से अलग करने की मांग की है। सांसद की ओर से गुरुवार को शीर्ष अदालत में कहा गया कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को मौजूदा चुनाव से अलग कर देना चाहिए। साथ ही आधार को दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। और, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की जानकारी कारण के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर आयोग की ओर से मांगी जा रहे दावा और आपत्तियों की समय-सीमा को भी आगे बढ़ाने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, वकील फौजिया शकील ने गुरुवार को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा का पक्ष अदालत में रखा। उन्होंने बिहार खराब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दलील देते हुए कहा कि 1 करोड़ से अधिक प्रवासियों को अपने दस्तावेजों को कम समय में अपलोड करना तार्किक नहीं है। साथ ही मॉनसून सीजन में बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे समय में एसआईआर कराना अव्यावहारिक है। सितंबर और अक्टूबर में यह स्थिति और बदतर हो जाती है। लोगों के घर डूबे हुए हैं तो उस समय एसआईआर कराना चुनाव आयोग की गलत योजना को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग का दावा- SIR पर दलों की आपत्ति नहीं, तेजस्वी बोले- रोज शिकायत कर रहे

आरजेडी सांसद की ओर से शीर्ष अदालत में दलील दी गई कि चुनाव आयोग ने एसआईआर पर दावा और आपत्तियों के निपटारे के लिए सिर्फ 24 दिनों का समय दिया है। अगर 1 लाख लोग भी आवेदन करते हैं, तो उन पर 20 दिनों में फैसला कैसे हो सकता है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ही पूर्व की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि जल्दबाजी से दुर्भावना की संभावना बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:पहले 7 पेपर थे, अब 11 में कोई एक कागज मांगे रहे; SC ने SIR को वोटर फ्रेंडली माना

वकील शकील ने अदालत से कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की सूची और कारण बताना जरूरी नहीं है। जबकि कानून के अनुसार, नाम हटाने से पहले चुनाव आयोग को पूरी जांच करनी होती है। यहां तक कि मृत्यु होने के मामलों में भी उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र देखना होता है। मगर वे खुद ही नाम हटा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग से बोला SC- बिहार में 22 लाख वोटर मर गए तो लिस्ट देने में क्या दिक्कत

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हटाए गए नामों को प्रचारित करना भी जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बिहार के लोगों को यह नहीं बताया गया कि मतदाता सूची से किन्हें हटाया गया है। राजनीतिक दलों को भी लिस्ट फोटो फॉर्मेट में दी गई है। चुनाव आयोग का यह दावा भी सही नहीं है कि सूची पूरी तरह से प्रमाणित है। हमने देखा कि पिछले दिनों चुनाव आयोग द्वारा मृत घोषित किए गए लोग अदालत में पेश हुए थे