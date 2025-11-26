Hindustan Hindi News
बंगाल में भी SIR हो रहा है, ममता बनर्जी इस बार जाएंगी; बिहार में चुनाव हारे बचौल का दावा

बंगाल में भी SIR हो रहा है, ममता बनर्जी इस बार जाएंगी; बिहार में चुनाव हारे बचौल का दावा

संक्षेप:

बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी सीट से चुनाव हारने वाले भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है और ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली हैं।

Wed, 26 Nov 2025 08:34 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी सीट से चुनाव हारे भाजपा के फायरब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारने वाली हैं। बचौल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) हो रहा है, जिसमें फर्जी मतदाता हट जाएंगे। ममता बनर्जी इस बार जाएंगी, वह (सत्ता में) नहीं आएंगी। बता दें कि बिस्फी से 3 बार विधायक बने हरिभूषण ठाकुर को 2025 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार आसिफ अहमद से हार का सामना करना पड़ा।

पटना में एक यूट्यूब चैनल से हालिया बातचीत में बचौल ने कहा कि हार-जीत लगी रहती है। हार को स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिस्फी सीट पर जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थे उन्होंने पैसे पूरी ताकत चुनाव में लगा दी। रुपये पानी की तरह बहाए गए।

उन्होंने बिस्फी सीट पर चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष मतदान नहीं कराने का भी आरोप लगाया। बचौल ने कहा कि डीएम, एसपी, डीडीसी सभी बिक गए थे। 80 बूथों पर 75 से 80 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज की जांच करा दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुसलमानों का साथ मिलता रहा है। कुछ हिंदू भी उन्हें वोट देते हैं। अब वहां एसआईआर हो रहा है। एक व्यक्ति के 10-10 पिता के नाम पर वोटर आईडी बने हुए हैं। हमें लगता है कि इस बार ममता बनर्जी जाएंगी, सत्ता में नहीं आएंगी।

उन्होंने उत्तर प्रदेश में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। बचौल ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की एकतरफा जीत होगी और अखिलेश यादव का पीडीए नहीं चलेगा।

