Singheshwar Result LIVE: सिंहेश्वर चुनाव नतीजा; चंद्रहास चौपाल या रमेश ऋषिदेव कौन जीतेगा?

Singheshwar Result LIVE: सिंहेश्वर चुनाव नतीजा; चंद्रहास चौपाल या रमेश ऋषिदेव कौन जीतेगा?

संक्षेप: Singheshwar Assembly Seat Result LIVE 2025: मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। आरजेडी के चंद्रहास चौपाल अपनी पिछली जीत दोहराने की कोशिश में हैं, जबकि उनके सामने जेडीयू के रमेश ऋषिदेव और जन सुराज के प्रमोद कुमार राम हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:45 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सिंहेश्वर
Singheshwar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को दोबारा टिकट दिया है। वहीं, जेडीयू ने रमेश ऋषिदेव को टिकट दिया है। इसके अलावा जन सुराज से प्रमोद कुमार राम चुनावी मैदान में हैं। चंद्रहास चौपाल ने 2020 के चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। साढ़े आठ बजे के बाद जीत-हार के रुझान आने शुरू हो जाएंगे।

साल 1977 में सिंहेश्वर विधानसभा अस्तित्व में आया। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1990 में यहीं से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2005 से 2015 तक लगातार चार बार जेडीयू ने यहां जीत दर्ज की। 2010 और 2015 के चुनाव में रमेश ऋषिदेव चुनाव जीते लेकिन 2020 में आरजेडी के चंद्रहास चौपाल ने उनके विजय रथ को रोकते हुए विधायक बने।

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की गिनती के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नियमों के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले ही करीब आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबल पर मशीनें खोली जाएंगी, यानी एक ही समय में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद दिखाई देंगे।

