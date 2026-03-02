Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली में महापाप: किशोरी से दो लड़कों ने गैंगरेप किया, तीसरा कर रहा था चौकीदारी; गिरफ्तार

Mar 02, 2026 09:58 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Muzaffarpur Crime News: रात को घर से निकली किशोरी काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले परेशान होकर खोजने निकल गए। घर से कुछ दूर गेहूं के खेत में तीनों लड़कों को पकड़ लिया।

होली में महापाप: किशोरी से दो लड़कों ने गैंगरेप किया, तीसरा कर रहा था चौकीदारी; गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में होली के त्योहार में एक नाबालिग से गैंग रेप किया गया। घटना मुशहरी थानाक्षेत्र के एक गांव की है। रविवार की रात शौच के लिए निकली नाबालिग बालिका को तीन युवकों ने जबरन उठाया और नहर किनारे लीची बाग में ले गए। दो लड़कों ने गेहूं के खेत में बारी बारी से उक्त किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जबकि तीसरा चौकीदारी करता रहा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्थल से साक्ष्यों का संग्रह किया गया है। किशोरी अपने फुआ के यहां रहती है और मानसिक रूप से सुस्त है।

जानकारी के मुताबिक रात को घर से निकली किशोरी काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले परेशान होकर खोजने निकल गए। बगल के खेत से गेहूं गिरा हुआ पाया तो निशान के आधार पर आगे खोजने गए। लोगों ने मौके से तीनों को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच एक युवक के परिजन थाना पर पहुंच गए और गलत केस में फंसाने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें:13 साल के लड़के ने 9 साल की लड़की का गला काटा, मर्डर से पहले रेप की भी आशंका

इधर किशोरी के परिजन तीनों युवकों को लेकर मुशहरी पुलिस के पास देर रात पहुंचे। एक युवक ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़िता के परिजनों के आवेदन के आधार पर मुशहरी थाने में कांड दर्ज किया गया। इसके आधार पर जीतन कुमार(18 वर्ष) पिता प्रगास सहनी और संजीव कुमार(18 वर्ष) पिता कमलेश सहनी दोनों के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वही मनीष कुमार पिता महेश सहनी ने गवाह बनकर घटना में उन दोनों युवकों की संलिप्तता की जानकारी दी। मनीष ने कहा कि वह रखवाली कर रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है। पीड़ित किशोरी के परिजनों का कहना है कि इस घटना में तीनों दोषी है। उनकी लड़की को वह तीनों मुंह दबा कर जबरदस्ती ले जाकर गैंग रेप किया है। इसको स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर सजा देने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:गैंगरेप कर पेड़ से लटका दिया.., बिहार में शादी में गई छात्रा की लाश मिली

सोमवार को मुशहरी पुलिस के अवर निरीक्षक तेज प्रकाश सिंह और अश्विनी कुमार ने फॉरेसिंक जांच टीम के सा घटनास्थल की जांच की। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को घटनास्थल पर ले जाकर साक्ष्य एकत्रित किया गया। इस मामले में थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि पीड़िता के परिजन के आवेदन के अनुसार जीतन कुमार और संजीव कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। दोनों को जेल भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में फिर दरिंदगी; गैंगरेप करके हत्या, नंगी मिली महिला की लाश

पूरे मामले की पुष्टि डीएसपी पूर्वी- 2 मनोज कुमार सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि मुशहरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। पुलिस मामले के हर तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू की जांच कर रही है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। जांचोपरांत दोनों को जेल में भेजा जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Rape News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।