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सिमुलतला स्कूल को क्या हुआ है? लगातार 5वें साल खराब रिजल्ट, इंटर टॉपर लिस्ट से फिर बाहर

Mar 24, 2026 07:30 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, सिमुलतला
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Simultala Awasiya Vidyalaya Inter Results: बिहार के इकलौते आवासीय स्कूल सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चे लगातार पांचवें साल इंटर टॉपर्स की लिस्ट से बाहर रह गए हैं। इसे नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर जमुई में शुरू किया गया है।

सिमुलतला स्कूल को क्या हुआ है? लगातार 5वें साल खराब रिजल्ट, इंटर टॉपर लिस्ट से फिर बाहर

Simultala Awasiya Vidyalaya Inter Results: बिहार राज्य के विभाजन के बाद ‘टॉपर्स फैक्ट्री’ के नाम से मशहूर नेतरहाट स्कूल तो झारखंड चला गया, लेकिन उसकी तर्ज पर जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय खोला गया। राज्य में नेतरहाट की तरह के इकलौते रेजिडेंशियल स्कूल सिमुलतला का इंटर परीक्षा में प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा में स्कूल का ग्राफ गिर रहा है। कभी टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला स्कूल के विद्यार्थियों ने अब राज्य के टॉप 5 में जगह गंवा दिया है। इंटर परीक्षा के सोमवार को जारी रिजल्ट में सिमुलतला स्कूल के विज्ञान, वाणिज्य या कला तीनों संकायों के एक भी छात्र-छात्रा टॉप-5 में जगह नहीं बना सके। लगातार पांचवीं बार ऐसा हुआ है, जब इस प्रतिष्ठित संस्थान का कोई स्टूडेंट शीर्ष पांच में स्थान हासिल नहीं कर पाया।

सिमुलतला विद्यालय के छात्र-छात्राओं का वर्ष 2017 से 2021 तक दबदबा रहा था। 2017 में जहां 7 छात्रों ने टॉप-5 में जगह बनाई थी, वहीं 2018 में भी 7, 2019 में 3, 2020 में 6 और 2021 में 1 छात्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। लेकिन 2022 से शुरू हुआ गिरावट का दौर 2026 तक लगातार जारी है, जिससे विद्यालय की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। इस वर्ष सिमुलतला विद्यालय से इंटर में विज्ञान के 35, कला के 23 और वाणिज्य के 7 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। उम्मीद थी कि इस बार विद्यालय पुरानी पहचान कायम करेगा, लेकिन परिणाम इसके उलटा रहा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित इस विद्यालय से हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। परिणाम जारी होने से पहले पूरे बिहार की नजर इस पर टिकी थी कि क्या सिमुलतला एक बार फिर टॉपर्स की सूची में वापसी करेगा, लेकिन नतीजों ने सभी को चौंका दिया। लगातार गिरते प्रदर्शन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती दौर में संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन जर्जर भवन, सीमित शिक्षक और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई के बाबजूद परिणाम चौंकाने वाले रहते थे।

2015 में पहली बार मैट्रिक परीक्षा में शामिल 31 में से 30 छात्र टॉप-10 में आए थे, वहीं 2017 में इंटर के तीनों संकायों से 7 छात्र टॉप-5 में शामिल थे। तब से 2021 तक इस विद्यालय ने लगातार श्रेष्ठता साबित की। लेकिन 2022 के बाद से गिरावट का सिलसिला अब गहराता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि आज सिमुलतला विद्यालय के पास अपना विस्तृत परिसर, आधुनिक भवन, पर्याप्त शिक्षक और तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बावजूद परिणाम लगातार गिर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षण व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर, छात्रों पर दबाव और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि शिक्षा विभाग द्वारा समय रहते सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो इस प्रतिष्ठित संस्थान की छवि और धूमिल हो सकती है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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