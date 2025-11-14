Simri Bakhtiyarpur Result LIVE: सिमरी बख्तियारपुर चुनाव नतीजा; संजय सिंह, यूसुफ सलाउद्दीन या सुरेंद्र, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Simri Bakhtiyarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की काउंटिग पर सबकी नजर है। यहां से 4 बार जेडीयू ने जीत की है। जबकि पिछले दो बार 2019 के उपचुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव से राजद जीतती आई है।

Simri Bakhtiyarpur Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट इस बार बेहद खास मानी जा रही है। इस बार इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के यूसुफ सलाउद्दीन और जन सुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार यादव मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवारों ने पूरे क्षेत्र में जोरदार प्रचार किया है और मतदाताओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिमरी बख्तियारपुर सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले राउंड की गिनती के रुझान से ही यह साफ हो जाएगा कि इस बार जनता का रुझान किस ओर झुक रहा है।

सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आया और यहां पहली बार 1952 के विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था। हालांकि शुरुआती वर्षों में चुनाव अनियमित रूप से हुए, लेकिन 1969 से इस सीट पर नियमित चुनाव होते आ रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में 16 बार विधानसभा चुनाव और दो बार उपचुनाव (2009 व 2019) कराए जा चुके हैं। राजनीतिक दृष्टि से सिमरी बख्तियारपुर सीट हमेशा से महत्त्वपूर्ण रही है। यहां कांग्रेस ने अब तक 8 बार, जेडीयू ने 4 बार, जबकि राजद ने 2 बार जीत दर्ज की है। इस सीट पर अक्सर जातीय संतुलन और कोसी क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे चुनावी समीकरण तय करते हैं।