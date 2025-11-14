Sikti Result LIVE: सिकटी चुनाव रिजल्ट; विजय कुमार मंडल या हरि नारायण, कौन जीतेगा कौन हारेगा?
संक्षेप: Sikti Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की सिकटी सीट पर बीजेपी ने विजय कुमार मंडल और महागठबंधन ने हरि नारायण प्रमाणिक को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।
Sikti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की सामान्य श्रेणी की सिकटी सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मौजूदा विधायक विजय कुमार मंडल, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद रागिब बबलू, आम आदमी पार्टी (आप) के दिनेश कुमार आर्य, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के भोला प्रसाद सिंह और विकसशील इंसान पार्टी के हरि नारायण प्रमाणिक मुख्य दावेदार हैं। महागठबंधन की ओर से यहां VIP का उम्मीदवार है।
सिकटी में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती रुझानों में विजय कुमार मंडल मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जन सुराज के रागिब बबलू वोटों के ध्रुवीकरण में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं, जबकि अन्य छोटे दलों के उम्मीदवार वोट काटने वाले कारक बन सकते हैं।
Sikti Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)
|स्थिति (आगे/पीछे)
|विजय कुमार मंडल
|बीजेपी (एनडीए)
|-
|-
|हरि नारायण प्रमाणिक
|विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी)
|-
|-
|मोहम्मद रागिब बबलू
|जन सुराज पार्टी
|-
|-
चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।
सिकटी सीट का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह मुस्लिम-प्रभावित सीमांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां बीजेपी का दबदबा 2015 से कायम है। 2020 में बीजेपी के विजय कुमार मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार को 13,610 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में भी मंडल ने 8,106 वोटों से जीत हासिल की थी। इससे पहले 2010 में बीजेपी के आनंदी प्रसाद यादव विजयी हुए थे। इस बार जन सुराज की एंट्री और छोटे दलों की मौजूदगी मुकाबले को अप्रत्याशित बना रही है, खासकर युवा वोटरों के बीच। कुल 3,01,978 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है।