Sikta Result LIVE: सिकटा विधानसभा सीट पर बीरेंद्र जीतेंगे या समृद्ध, मतगणना के बाद फैसला आज

संक्षेप: Sikta Nagar Assembly Seat Result Live 2025: सिकटा विधानसभा सीट पर मतगणना के बाद विजेता का नाम आज तय हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले की इस सीट पर जदयू ने समृद्ध वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीपीआई (एमएल) ने बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को टिकट थमाया है। 

Fri, 14 Nov 2025 06:29 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Sikta Assembly Seat Result Live 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों में खत्महोने बाद आज मतगणना का दिन है पश्चिम चंपारण जिले की सिकटा विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) ने इस सीट से समृद्ध वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से सीपीआई (एमएल) ने बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को टिकट थमाया है। इस सीट पर जनसुराज पार्टी ने इस बार उत्कर्ष श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने भी इस सीट पर संतोष राम को टिकट दिया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला जदयू और सीपीआई (एमएल) के बीच ही माना जा रहा है।

सिकटा विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एमएल) के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने दिलीप वर्मा को करीब 2300 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। दिलीप वर्मा निर्दलीय मैदान में थे और इस सीट से पांच बार विधायक बने थे। यह जीत इसलिए भी अप्रत्याशित थी क्योंकि वर्ष 1967 के बाद से यहां कोई भी वामपंथी नेता चुनाव नहीं जीताा था। बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता खुद तीन बार इस सीट से पहले हार चुके थे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीरेंद्र प्रसाद गुप्त को कुल 49,075 वोट मिले थे।

साल 2015 में जेडीयू के फिरोज अहमद ने यहां जीत हासिल की थी। फिरोज अहमद उस चुनाव में जदयू के उम्मीदवार थे और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे दिलीप वर्मा को हराया था। ऐसा माना जाता है कि सिकटा विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता हीं निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साल 2020 के चुनाव में जदयू उम्मीदवार फिरोज अहमद तीसरे नंबर पर रह थे। सिकट विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,98,461 है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, सरसो और जूट की खेती मुख्य तौर से होती है। यहां के लोगों को हर साल बाढ़ की आपदा भी झेलनी पड़ती है।

Bihar Politics Bihar Elections bihar election result अन्य..
