Sikandra Result LIVE: सिकंदरा चुनाव नतीजा; प्रफुल्ल मांझी, उदय नारायण या विनोज चौधरी में कौन जीतेगा?

Sikandra Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की सिकंदरा सीट हॉट सीटों में एक है। इस सीट पर महागठबंधन की साझा टक्कर है। एनडीए के अलावा जन सुराज और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। राजद ने उदय नारायण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने विनोद चौधरी पर दांव लगाया है। एनडीए की ओर से जीतनराम मांझी की पार्टी (हम) के कैंडिडेट प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं। AIMIM के मनोज कुमार दास और जन सुराज ने सुभाष पासवान को मैदान में उतारा है। सिकंदरा एससी सुरक्षित सीट है। साल 2020 की बात करें ये सीट हम के प्रफुल्ल मांझी ने जीती थी। उन्होने कांग्रेस के सुधीर कुमार को हराया था। प्रफुल्ल को 47061 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय सुभाष चंद्र बोस रहे थे।