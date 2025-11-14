Sikandra Result LIVE: सिकंदरा चुनाव नतीजा; प्रफुल्ल मांझी, उदय नारायण या विनोज चौधरी में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Sikandra Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई की सिकंदरा सीट पर महागठबंधन की साझा लड़ाई है। कांग्रेस के विनोद चौधरी, राजद के उदय नारायण मैदान में है। वहीं एनडीए समर्थित HAM के प्रफुल्ल मांझी है। जो मौजूदा विधायक है। नजर इस बात पर है कि क्या प्रफुल्ल अपनी सीट फिर बचा पाएंगे।
Sikandra Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की सिकंदरा सीट हॉट सीटों में एक है। इस सीट पर महागठबंधन की साझा टक्कर है। एनडीए के अलावा जन सुराज और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। राजद ने उदय नारायण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने विनोद चौधरी पर दांव लगाया है। एनडीए की ओर से जीतनराम मांझी की पार्टी (हम) के कैंडिडेट प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं। AIMIM के मनोज कुमार दास और जन सुराज ने सुभाष पासवान को मैदान में उतारा है। सिकंदरा एससी सुरक्षित सीट है। साल 2020 की बात करें ये सीट हम के प्रफुल्ल मांझी ने जीती थी। उन्होने कांग्रेस के सुधीर कुमार को हराया था। प्रफुल्ल को 47061 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय सुभाष चंद्र बोस रहे थे।
इस विधानसभा सीट पर अक्सर चुनाव में बदलाव देखने को मिलता है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस पांच बार, भाकपा और जनता दल यूनाइटेड ने दो-दो बार जीत हासिल की है। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियों ने भी इस सीट पर जीत का स्वाद चखा है। यहां शिक्षा एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की पूरी मतदाता आबादी ग्रामीण है। कुल मतदाताओं में अनुसूचित जाति के मतदाता 18.93 प्रतिशत है। जबकि मुस्लिम मतदाता 12.8 प्रतिशत हैं।