फंदे से लटके मिले सहोदर भाई-बहन, 8 साल की लापता शिवानी को खोजने निकला था 12 वर्षीय सुधार

संक्षेप: फंदे उतार कर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत चंदौली जिले के चकिया अस्पताल में हुई। शिवानी की मौत घटना के दिन हुई जबकि सुधार ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया।

बिहार के कैमूर में दो सहोदर भाई बहन एक झोपड़ी में फंदे से लटका दिया गया। गला घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृतकों में 8 वर्षीया शिवानी कुमारी और उसका बड़ा भाई 12 वर्षीय सुधार कुमार हैं। दोनों हरगांव निवासी घुरबिगन राजभर की संतान थे। परिवार बहुत गरीब है। बच्ची खेतों में धान की गिरी हुई बालियां चुनने गई थी। शाम तक वह घर नहीं लौटी तो भाई उसे खोजने निकला था। कुछ देर बाद परिजन घर से निकले तो दोनों को एक झोपड़ी में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना बीते रविवार की है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है।

पिता ने बताया कि फंदे उतार कर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत चंदौली जिले के चकिया अस्पताल में हुई। शिवानी की मौत घटना के दिन रविवार को हुई जबकि सुधार ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। शिवानी के शव का पोस्टमार्टम चंदौली और सुधार का भभुआ के सदर अस्पताल में कराया गया।

इसकी पुष्टि भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने की है। उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक आवेदन नहीं मिला है। फिर भी पुलिस अपने स्तर से घटना की जांच कर रही है। अगर मामला आपराधिक होगा तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, मृतक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों एक मड़ई के अंदर फांसी के फंदे से लटकते मिले थे। परिजनों ने बताया कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है।