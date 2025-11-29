Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSiblings found hanging in kaimur Bihar 12 year Sudhar gone out to search missing 8 year Shivani
फंदे से लटके मिले सहोदर भाई-बहन, 8 साल की लापता शिवानी को खोजने निकला था 12 वर्षीय सुधार

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 11:49 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के कैमूर में दो सहोदर भाई बहन एक झोपड़ी में फंदे से लटका दिया गया। गला घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृतकों में 8 वर्षीया शिवानी कुमारी और उसका बड़ा भाई 12 वर्षीय सुधार कुमार हैं। दोनों हरगांव निवासी घुरबिगन राजभर की संतान थे। परिवार बहुत गरीब है। बच्ची खेतों में धान की गिरी हुई बालियां चुनने गई थी। शाम तक वह घर नहीं लौटी तो भाई उसे खोजने निकला था। कुछ देर बाद परिजन घर से निकले तो दोनों को एक झोपड़ी में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना बीते रविवार की है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है।

पिता ने बताया कि फंदे उतार कर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत चंदौली जिले के चकिया अस्पताल में हुई। शिवानी की मौत घटना के दिन रविवार को हुई जबकि सुधार ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। शिवानी के शव का पोस्टमार्टम चंदौली और सुधार का भभुआ के सदर अस्पताल में कराया गया।

इसकी पुष्टि भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने की है। उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक आवेदन नहीं मिला है। फिर भी पुलिस अपने स्तर से घटना की जांच कर रही है। अगर मामला आपराधिक होगा तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, मृतक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों एक मड़ई के अंदर फांसी के फंदे से लटकते मिले थे। परिजनों ने बताया कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है।

जानकारी के मुताबिक शिवानी धान कटनी के बाद गिरी हुई बालियां चुनने के लिए खेत में गई थी। शाम तक वह नहीं लौटी तो भाई उसे खोजने निकला। काफी देर तक दोनों नहीं लौटे तो परिजन और गांव के लोग निकले। बघार में स्थित एक झोपड़ी में दोनों को लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने कहा कि बच्चे खुद से नहीं लटक सकते। उन्हें लटकाया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
