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बंगाल में TMC नेताओं पर हमले पर सिब्बल ने घेरा, तो भड़के गिरिराज सिंह; सिखों के नरसंहार की याद दिलाकर किया पलटवार

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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Giriraj Singh On Kapil Sibal Statement: टीएमसी नेताओं पर हमले को लेकर कपिल सिब्बल द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए उन्हें बंगाल हिंसा और सिख नरसंहार की याद दिलाई है।

बंगाल में TMC नेताओं पर हमले पर सिब्बल ने घेरा, तो भड़के गिरिराज सिंह; सिखों के नरसंहार की याद दिलाकर किया पलटवार

Giriraj Singh On Kapil Sibal Statement: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बड़े नेताओं पर हुए हमलों को लेकर देश का सियासी पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस हाई-प्रोफाइल मुद्दे पर राज्यसभा सांसद और देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद, भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय में कपिल सिब्बल के बयान पर तीखा और करारा पलटवार किया है।

'विपक्ष को डराकर राजनीति से हटाना चाहती है BJP'

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया था। सिब्बल ने आरोप लगाया था कि जब से बंगाल में भाजपा समर्थित राजनीतिक दबाव बढ़ा है, ऐसा लगता है कि सरकार और उनके सहयोगियों ने हिंसा का दौर शुरू करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इसे 'लोकतंत्र की हिंसा' बताते हुए कहा था कि एक सोची-समझी साजिश के तहत टीएमसी नेताओं पर पथराव किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, ताकि विपक्ष डरकर राजनीति छोड़ दे।

गिरिराज सिंह का बेगूसराय से करारा जवाब

कपिल सिब्बल के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "शायद कपिल सिब्बल को वो दिन याद नहीं है जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने विरोधी जनप्रतिनिधियों की बेरहमी से हत्या करके उन्हें पेड़ पर लटका दिया था।" उन्होंने सिब्बल को बंगाल में पूर्व में हुई राजनीतिक हिंसा का आईना दिखाते हुए कहा कि जो खुद हिंसा के साए में राजनीति करते हैं, वे आज लोकतंत्र और सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं।

सिख नरसंहार का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपिल सिब्बल की पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी करारा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, "शायद कांग्रेस के लोग अपने वो पुराने दिन भूल गए हैं, जब देश में सिखों का भयानक नरसंहार हुआ था और तब उनकी पार्टी के एक बड़े नेता की ओर से कहा गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती ही है।" उन्होंने सिब्बल पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल उस पार्टी के नेता रहे हैं जो हजारों बेगुनाह सिखों की मौत की गुनहगार है। इसलिए बेहतर होगा कि लोकतंत्र और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग वे दूसरों के बजाय अपने खुद के इतिहास के लिए करें।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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