सुगौली सीट पर ट्विस्ट, वीआईपी-राजद ने तेज प्रताप की पार्टी को क्यों किया सपोर्ट

सुगौली सीट पर ट्विस्ट, वीआईपी-राजद ने तेज प्रताप की पार्टी को क्यों किया सपोर्ट

संक्षेप: वीआईपी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद महागठबंधन ने सुगौली सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी पर समर्थन देने का ऐलान किया है।

Mon, 27 Oct 2025 02:45 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव में सुगौली सीट पर सियासत में गजब खेला हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने अपने उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के बनाए दल जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि यह फैसला पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश और महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

उन्होंने बताया कि श्याम किशोर चौधरी को अब महागठबंधन का भी पूर्ण समर्थन है। देव ज्योति ने पार्टी और महागठबंधन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एकजुटता के साथ श्याम किशोर चौधरी को जिताने में हरसंभव प्रयास करने की अपील की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि यह समर्थन सुगौली क्षेत्र की समृद्धि, विकास और जनकल्याण के उद्देश्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा।

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले की सुगौली सीट पर वीआईपी ने शशि भूषण सिंह को टिकट दिया था। शशि भूषण सिंह इस समय सुगौली से राजद के विधायक हैं लेकिन यह सीट महागठबंधन में मुकेश सहनी को मिल गई तो उन्हें वीआईपी के सिंबल पर उतारा गया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका पर्चा रद्द हो गया, जिससे महागठबंधन का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं रह गया था। इसलिए वीआईपी ने तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। इस सीट पर सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से ल

