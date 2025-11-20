श्रेयसी सिंह बनीं बिहार की मंत्री, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया; पिता भी केंद्र में रहे मिनिस्टर

संक्षेप: बिहार की नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बनाई गईं भाजपा की जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिला चुकी हैं। उनके पिता भी केंद्र में मंत्री रहे थे।

Shreyasi Singh Profile: बिहार के जमुई से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 34 साल की विधायक श्रेयसी सिंह को पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। श्रेयसी निशानेबाजी में भारत के लिए गोल्ड मेडल समेत कई पदक ला चुकी हैं। वह दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी के पिता केंद्र में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में मंत्री रहे थे। उनकी मां पुतुल कुमारी भी बांका से सांसद रह चुकी हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयसी सिंह जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1991 को हुआ था। उनके परिवार की खेल और राजनीति में विरासत है। श्रेयसी के दादा कुमार सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे। वहीं, पिता दिग्विजय सिंह बांका लोकसभा से कई बार सांसद चुने गए। चंद्रशेखर की सरकार में विदेश राज्य मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल राज्यमंत्री बने थे। वह भी राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे।

दिग्विजय सिंह पहले जनता दल, फिर समता पार्टी और जेडीयू में रहे। 2009 में वह बांका लोकसभा से निर्दलीय सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद 2010 में हुए उपचुनाव में बांका से श्रेयसी की मां पुतुल कुमारी निर्दलीय सांसद बनी थीं।

भारत का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुकी हैं श्रेयसी श्रेयसी सिंह खेल की दुनिया में भारत का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुकी हैं। साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा, वह एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत को पदक दिला चुकी हैं। साल 2018 में श्रेयसी को खेलो में योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।