श्रेयसी सिंह बनीं बिहार की मंत्री, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया; पिता भी केंद्र में रहे मिनिस्टर

Thu, 20 Nov 2025 12:46 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Shreyasi Singh Profile: बिहार के जमुई से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 34 साल की विधायक श्रेयसी सिंह को पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। श्रेयसी निशानेबाजी में भारत के लिए गोल्ड मेडल समेत कई पदक ला चुकी हैं। वह दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी के पिता केंद्र में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में मंत्री रहे थे। उनकी मां पुतुल कुमारी भी बांका से सांसद रह चुकी हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयसी सिंह जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1991 को हुआ था। उनके परिवार की खेल और राजनीति में विरासत है। श्रेयसी के दादा कुमार सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे। वहीं, पिता दिग्विजय सिंह बांका लोकसभा से कई बार सांसद चुने गए। चंद्रशेखर की सरकार में विदेश राज्य मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल राज्यमंत्री बने थे। वह भी राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे।

दिग्विजय सिंह पहले जनता दल, फिर समता पार्टी और जेडीयू में रहे। 2009 में वह बांका लोकसभा से निर्दलीय सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद 2010 में हुए उपचुनाव में बांका से श्रेयसी की मां पुतुल कुमारी निर्दलीय सांसद बनी थीं।

श्रेयसी सिंह

भारत का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुकी हैं श्रेयसी

श्रेयसी सिंह खेल की दुनिया में भारत का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुकी हैं। साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा, वह एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत को पदक दिला चुकी हैं। साल 2018 में श्रेयसी को खेलो में योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

खेल की दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद श्रेयसी सिंह ने अपने पिता के नक्शेकदम पर राजनीति में कदम रखा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें जमुई सीट से टिकट दिया। आरजेडी के तत्कालीन विधायक विजय प्रकाश को हराकर श्रेयसी पहली बार विधायक बनीं। 2025 के चुनाव में भाजपा ने उनपर फिर से भरोसा जताया। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को लगभग 54 हजार वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की और अब नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन गईं।

