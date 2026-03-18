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7 साल यौन शोषण के बाद कोचिंग संचालक ने छात्रा को तीसरी मंजिल से क्यों फेंका, बिहार में कांड

Mar 18, 2026 09:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी पुत्री नौवीं क्लास से ही नवीन के कोल्हुआ स्थित श्रेया कोचिंग सेंटर में पढ़ रही है। नवीन मूल रूप से मोतीपुर के कोटरकट्टा का निवासी है। पढ़ाई के दौरान उसने पुत्री को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।

7 साल यौन शोषण के बाद कोचिंग संचालक ने छात्रा को तीसरी मंजिल से क्यों फेंका, बिहार में कांड

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां सात साल तक एक छात्रा का यौन शोषण करने के बाद उसे तीसरी मंजिल से फेंक दिया गय। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में अहियापुर थाना के कोल्हुआ पैगंबरपुर के इमली चौक स्थित कोचिंग संचालक शिक्षक ने छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाया।

शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण किया। इसके बाद शिक्षक ने दूसरी जगह शादी रचा ली। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे अपने घर बुलाया और बातों में उलझाकर तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां विवाद होने छात्रा को छत से नीचे फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फिलहाल ब्रह्मपुरा स्थित एक अस्पताल में वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

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नौ मार्च को हुई इस घटना को लेकर छात्रा के पिता ने अब अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कोचिंग संचालक नवीन कुमार को नामजद आरोपित बनाया है। वह फरार है। थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी पुत्री नौवीं क्लास से ही नवीन के कोल्हुआ स्थित श्रेया कोचिंग सेंटर में पढ़ रही है। नवीन मूल रूप से मोतीपुर के कोटरकट्टा का निवासी है। पढ़ाई के दौरान उसने पुत्री को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।

सात वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुत्री को अपने घर बुलाता था। शादी का आश्वासन देता था। इस बीच नवीन ने बीते माह दूसरी जगह शादी कर ली। पुत्री ने जब इसका विरोध किया तो उसे नौ मार्च को अपने घर बुलाया तथा जान मारने की नीयत से घर की तीसरी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया। आसपास के लोगों ने उसकी पुत्री को अस्पताल पहुंचाया। सारी बातें पुत्री ने घटना के बाद होश आने पर बताई है, तब इसकी एफआईआर कराने पहुंचा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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