श्रावणी मेला 2026: शुभ संयोग में शुरू हुआ सावन, ओम नम: शिवाय मंत्र से गूंजा बिहार

मंदिरों, शिवालयों और ठाकुरबाड़ियों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्नान कर जलपात्र में जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते भक्तों ने ‘ऊं नम: शिवाय’, ‘हर-हर बम-बम’, ‘जय भोलेनाथ’ के जयकारे व मंत्रजाप करते दिखे।

सावन की शुरुआत गुरुवार को श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान योग में शुरू हुआ। सावन के पहले दिन शश महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग और गुरु-आदित्य राजयोग जैसे बड़े और शुभ संयोग में भक्तों ने मंदिर पहुंच शिव आराधना की।

मंदिरों, शिवालयों और ठाकुरबाड़ियों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्नान कर जलपात्र में जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते भक्तों ने ‘ऊं नम: शिवाय’, ‘हर-हर बम-बम’, ‘जय भोलेनाथ’ के जयकारे व मंत्रजाप करते दिखे। शाम में मंदिरों को रोशनी से जगमग किया गया है।

शहर के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, घी, मधु, गन्ने का रस, बेलपत्र, धतूरा, भस्म चढ़ाकर भोले भंडारी की पूजा भक्तों ने की। पूजा का सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, विजय नगर के मानस मंदिर, कंकड़बाग स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर पूजा- अर्चना की।

पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर के बाहर नंदी के कानों में अपनी बात कहना भी श्रद्धालु नहीं भूलते। पूजा करने वालों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां शामिल थी।

शाम में गूंजा शिवगीत : शाम ढलने के बाद मंदिर और शिवालयों में भोले भंडारी की शृंगार पूजा की गई। इसमें शिवलिंगों को फूलों, भस्म, चंदन लेप, रुद्राक्ष माला आदि से शृंगार किया गया। भगवान शिव की आरती के पहले भक्तों द्वारा गाए भजन व शिव गीत गूंजते रहे। महिलाओं ने ‘रूठल शिव के मनाईब हो..,‘हे सखी गौरा-पार्वती..’ जैसे एक से बढ़कर एक भजन गया। कई मंदिरों में भक्तों की टोलियों द्वारा गाए जा रहे भजना में भक्तों ने तबला और मंजिरा पर साथ भी मिला।

इस बार सावन में चार सोमवार मालूम हो कि इस सावन में चार सोमवार होगा। सावन की पहली सोमवारी 03 अगस्त को होगी तो अंतिम 24 अगस्त को पड़ रहा है। पहली सोमवारी को लेकर शहर के तमाम शिवालयों और मंदिरों में तैयारियां की जा रही है। पहली सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिरों में भीड़ प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।