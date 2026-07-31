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श्रावणी मेला 2026: शुभ संयोग में शुरू हुआ सावन, ओम नम: शिवाय मंत्र से गूंजा बिहार

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता
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मंदिरों, शिवालयों और ठाकुरबाड़ियों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्नान कर जलपात्र में जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते भक्तों ने ‘ऊं नम: शिवाय’, ‘हर-हर बम-बम’, ‘जय भोलेनाथ’ के जयकारे व मंत्रजाप करते दिखे।

sawan 2026
श्रावणी मेला 2026

सावन की शुरुआत गुरुवार को श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान योग में शुरू हुआ। सावन के पहले दिन शश महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग और गुरु-आदित्य राजयोग जैसे बड़े और शुभ संयोग में भक्तों ने मंदिर पहुंच शिव आराधना की।

मंदिरों, शिवालयों और ठाकुरबाड़ियों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्नान कर जलपात्र में जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते भक्तों ने ‘ऊं नम: शिवाय’, ‘हर-हर बम-बम’, ‘जय भोलेनाथ’ के जयकारे व मंत्रजाप करते दिखे। शाम में मंदिरों को रोशनी से जगमग किया गया है।

शहर के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, घी, मधु, गन्ने का रस, बेलपत्र, धतूरा, भस्म चढ़ाकर भोले भंडारी की पूजा भक्तों ने की। पूजा का सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, विजय नगर के मानस मंदिर, कंकड़बाग स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर पूजा- अर्चना की।

पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर के बाहर नंदी के कानों में अपनी बात कहना भी श्रद्धालु नहीं भूलते। पूजा करने वालों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां शामिल थी।

शाम में गूंजा शिवगीत :

शाम ढलने के बाद मंदिर और शिवालयों में भोले भंडारी की शृंगार पूजा की गई। इसमें शिवलिंगों को फूलों, भस्म, चंदन लेप, रुद्राक्ष माला आदि से शृंगार किया गया। भगवान शिव की आरती के पहले भक्तों द्वारा गाए भजन व शिव गीत गूंजते रहे। महिलाओं ने ‘रूठल शिव के मनाईब हो..,‘हे सखी गौरा-पार्वती..’ जैसे एक से बढ़कर एक भजन गया। कई मंदिरों में भक्तों की टोलियों द्वारा गाए जा रहे भजना में भक्तों ने तबला और मंजिरा पर साथ भी मिला।

इस बार सावन में चार सोमवार

मालूम हो कि इस सावन में चार सोमवार होगा। सावन की पहली सोमवारी 03 अगस्त को होगी तो अंतिम 24 अगस्त को पड़ रहा है। पहली सोमवारी को लेकर शहर के तमाम शिवालयों और मंदिरों में तैयारियां की जा रही है। पहली सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिरों में भीड़ प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

शिवकृपा के लिए शिवालयों में महामृत्युंजय जप

सावन में शिवकृपा प्राप्त करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए शिवालयों में पंडितों की टीम महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करते दिख रही है। मानस मंदिर के राजीव कुमार बताते हैं कि महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक की तैयारियों के लिए पंडितों और यजमानों को मंदिर परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। बैंकमैंस कॉलोनी स्थित मनोकामना शिव मंदिर के मिथिलेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि मंदिर में शिवभक्तों को सावन में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक करने की भी सुविधा दी गई है

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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