श्रद्धा कपूर ने अक्षरा सिंह को बताया बिहार की क्वीन, फिल्म ईठा का प्रमोशन करने पटना पहुंचीं एक्ट्रेस
मूवी ईथा का प्रमोशन करने पटना पहुंचीं श्रद्धा कपूर ने अक्षरा सिंह को बिहार की क्वीन बताया। श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म से अक्षरा भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। दोनों एक्ट्रेस ने पटना में मंच साझा किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म ईठा का प्रमोशन करने शनिवार को पटना पहुंचीं। श्रद्धा ने भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ मंच साझा किया। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में श्रद्धा ने अक्षरा को बिहार की क्वीन (रानी) बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि अक्षरा सिंह ही उन्हें पटना लेकर आई हैं और वह बहुत उत्साहित हैं। इसके बाद इवेंट में भी दोनों अभिनेत्रियों की अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली। श्रद्धा कपूर ने अक्षरा सिंह की एक्टिंग की तारीफ की। इस पर अक्षरा भावुक हो गईं। श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें अक्षरा सिंह भी नजर आएंगी।
पटना के रीजेंट थियेटर में शनिवार को फिल्म ईठा का प्रमोशनल इवेंट आयोजित किया गया। इसमें दोनों अभिनेत्रियों ने हिस्सा लिया। श्रद्धा कपूर ने कहा कि वह बहुत समय बाद पटना आई हैं। यहां के लोगों का उन्हें बहुत प्यार मिलता है।
अक्षरा ने श्रद्धा को सिखाई भोजपुरी
अक्षरा सिंह ने मंच पर मस्ती करते हुए श्रद्धा कपूर को भोजपुरी बोलना भी सिखाया। श्रद्धा भोजपुरी में कुछ लाइनें बोलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने अक्षरा सिंह की पर्सनालिटी और एक्टिंग की तारीफ भी की। श्रद्धा ने कहा, "मैं आपके साथ यहां हूं। आपकी शेरनी मुझे यहां लाई है। पटना में बहुत प्यार मिल रहा है। अक्षरा सिंह रियल लाइफ से रील लाइफ में बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म होती हैं।"
श्रद्धा की तारीफ से भावुक हुईं अक्षरा
इस बात पर अक्षरा भावुक हुईं तो श्रद्धा ने उन्हें गले लगाया और उनके आंसू भी पोंछे। श्रद्धा कपूर ने कहा कि ईठा फिल्म में अक्षरा ने बहुत ही अच्छा काम किया। साड़ी पहनकर जिस उत्साह के साथ डांस किया, वो लाजवाब था। उन्होंने कहा कि अक्षरा की आंखों में आंसू आते हैं तो सारे बिहारियों की आंखों में आंसू आते हैं। फिल्म की शूटिंग के समय इन्होंने बहुत प्यार दिया।
4 दिसंबर को रिलीज होगी ईठा, अक्षरा भी दिखेंगी
ईठा फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह मूवी मराठी लोक कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की बायोपिक बताई जा रही है। विठाबाई अपनी लावणी और तमाशा परफॉर्मेंस के लिए मशहूर थीं। श्रद्धा कपूर इस फिल्म के मुख्य किरदार में हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस, सिंगर एवं डांसर अक्षरा सिंह भी इस फिल्म में नजर आएंगी। हालांकि, अक्षरा की उस फिल्म में क्या भूमिका होगी यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, उनकी मराठी साड़ी में डांस की तस्वीरें सामने आई हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।