बेटी का अश्लील वीडियो दिखाया, पत्नी से छेड़छाड़; परेशान पिता की आत्मदाह की कोशिश

पीड़ित वार्ड सदस्य की पत्नी ने बताया कि आरोपियों ने 14 अगस्त को अनजान नंबर से वीडियो कॉल कर बेटी का अश्लील वीडियो दिखाया। मुझे और मेरी बेटी को जान मारने की धमकी दी। देर रात घर पर चढ़कर 13 वर्षीय पुत्री का हाथ खींचने लगा बेटी चिल्लाई हम लोग उठे तो सभी आरोपी भाग गए। सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां इलाके में बेटी के साथ 15 अगस्त को अश्लील हरकत और 2 महीने पहले पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश के विरोध में परेशान वार्ड सदस्य ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर-दरभंगा पुरानी रोड पर आत्मदाह की कोशिश की। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची बोचहां थाने की पुलिस ने वार्ड सदस्य के आत्मदाह की कोशिश को विफल करते हुए उसका आवेदन लिया और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

वार्ड सदस्य की पत्नी ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया कि आरोपित प्रेम नायक, दीपक कुमार, धीरज कुमार, नीरज कुमार और विनय नायक ने 14 अगस्त को अनजान नंबर से वीडियो कॉल कर बेटी का अश्लील वीडियो दिखाया। मुझे और मेरी बेटी को जान मारने की धमकी दी। देर रात घर पर चढ़कर 13 वर्षीय पुत्री का हाथ खींचने लगा बेटी चिल्लाई हम लोग उठे तो सभी आरोपी भाग गए। 15 अगस्त को फिर से वीडियो कॉल कर अश्लील हरकत की।

आरोपियों ने दो महीने पहले 17 जून को घर पर चढ़कर मारपीट की थी और मेरे पति वार्ड सदस्य पर जानलेवा हमला कर सिर फोड़ दिया था। मेरे कपड़े फाड़कर दिए थे, और छेड़छाड़ की लूटने की कोशिश की थी। जिसकी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया था। हाल में वो लोग बेल पर बाहर आ गए हैं और फिर से तांडव शुरू कर दिया है। वार्ड सदस्य ने बताया कि वो और उनके परिवार दो महीने से डर में जी रहा है।