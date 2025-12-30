Hindustan Hindi News
जेपी गंगा पथ पर दुकान और पहला आधुनिक श्मशान घाट, नए साल में पटना को मिलेगी यह 4 बड़ी सौगात

संक्षेप:

जेपी गंगा पथ पर पहले चरण में 250 दुकानों के आवंटन के साथ उद्घाटन की तैयारी है। दीघा गोलंबर से कुर्जी तक गंगा पथ के किनारे प्री-फैब्रिकेटेड दुकानों को व्यवस्थित रूप से लगाया जा रहा है वेंडरों की सूची तैयार की जा रही है। खरमास के बाद दुकानों का आवंटन होगा।

Dec 30, 2025 06:34 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
नये साल में राजधानी पटना में चार बड़ी नागरिक सुविधाओं की शुरुआत होगी। इससे लोगों की परेशानियां कम हाेगी और उन्हें बड़ी सौगात भी मिलेगी। बुडको और पटना स्मार्ट सिटी की इन प्रमुख परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है। खरमास के बाद इसका उद्घाटन किया जायेगा। इनमें जेपी गंगा पथ पर सुसज्जित दुकानें, गंगा पथ पर विचरण क्षेत्र, बांस घाट में अत्याधुनिक श्मशान स्थल और मंदिरी नाला पर वाहन परिचालन की शुरुआत शामिल है। मंदिरी नाले पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने से शहर के मध्यम यातायात के लिए एक बेहतर विकल्प मिलेगा।

जेपी पथ पर दुकानें मिलेंगी

जेपी गंगा पथ पर पहले चरण में 250 दुकानों के आवंटन के साथ उद्घाटन की तैयारी है। दीघा गोलंबर से कुर्जी तक गंगा पथ के किनारे प्री-फैब्रिकेटेड दुकानों को व्यवस्थित रूप से लगाया जा रहा है वेंडरों की सूची तैयार की जा रही है। खरमास के बाद दुकानों का आवंटन होगा। इन दुकानों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों से सजाया जा रहा है।

आधुनिक श्मशान घाट होगा

बांसघाट में राज्य का पहला आधुनिक श्मशान घाट लगभग बन कर तैयार हो चुका है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत बुडको की ओर से 89.40 करोड़ से बनाये जा रहे इस अत्याधुनिक शवदाह गृह का कार्य लगभग पूरा हो गया है। उद्घाटन के बाद यह श्मशान घाट आधुनिक सुविधाओं के साथ नागरिकों को सेवा देगा।

मंदिरी नाले पर चलेगी गाड़ी

मंदिरी नाला परियोजना के तहत अब इस मार्ग पर गाड़ियां भी दौड़ेंगी। शहर की जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 1289 मीटर लंबे मंदिरी नाले का निर्माण पूरा कर लिया गया है। करीब 87 करोड़ रुपये से ट्विन-बैरल आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाया गया है, जनवरी में इसके चालू होने की संभावना है।

जिग-जैग पार्क तैयार

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जेपी गंगा पथ पर जिग-जैग पार्क (विचरण क्षेत्र) का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह पार्क करीब 550 मीटर लंबा है। यह एलसीटी घाट तक फैला हुआ है। पार्क में बेंच, स्ट्रीट लाइट और ओपन वॉकिंग एरिया विकसित किया गया है। कुर्जी से गांधी मैदान की ओर जाने वाले पुल तक लंबे वॉक-वे का निर्माण किया जा रहा है।

