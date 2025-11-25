बिहार में नाश्ते और मिठाई का पैसा मांगा तो दुकानदार को चाकू से गोदा, विरोध में बाजार बंद
साईं गांव निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के पुत्र 48 वर्षीय सुरेंद्र कुमार प्रतिदिन की तरह दुकान पर बैठे थे। रविवार देर शाम बाइक सवार चार युवक दुकान में पहुंच नाश्ता कर जाने लगे। दुकानदार ने जब उनसे नाश्ता के रुपये मांगे तो देने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई।
पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र से साईं बाजार में रविवार की देर नाश्ते और मिठाई के रुपये मांगने पर दुकानदार को चाकू मारने का मामला सामने आया है। दुकानदार को गर्दन और पीठ में चाकू मारा है। प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।परिजनों ने वारदात का आरोप बाइक सवार चार बदमाशों पर लगाया है। उधर, घटना से गुस्साए दुकानदारों ने सोमवार को दिनभर अपनी दुकानें बंद रखीं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
साईं गांव निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के पुत्र 48 वर्षीय सुरेंद्र कुमार प्रतिदिन की तरह दुकान पर बैठे थे। रविवार देर शाम बाइक सवार चार युवक दुकान में पहुंच नाश्ता कर जाने लगे। दुकानदार ने जब उनसे नाश्ता के रुपये मांगे तो देने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई। इसी दौरान एक युवक ने सुरेंद्र के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। भागने के दौरान बदमाशों ने सुरेंद्र के पीठ में चाकू मार दी। इसके बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
इस मामले में थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि इस मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को पीड़ित का बयान लेने के लिए अस्पताल भेजा गया है। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।