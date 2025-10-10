Shopkeeper shot dead for refusing to lend cigarettes to customer murder in Supaul सिगरेट उधार नहीं दी तो पान दुकानदार को गोलियों से भूना, सुपौल में मर्डर से सनसनी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsShopkeeper shot dead for refusing to lend cigarettes to customer murder in Supaul

सिगरेट उधार नहीं दी तो पान दुकानदार को गोलियों से भूना, सुपौल में मर्डर से सनसनी

सुपौल में शुक्रवार शाम सिगरेट उधार नहीं देने पर एक सिरफिरे ग्राहक ने पान दुकानदार को गोलियों से भून दिया। आरोपी ने दुकानदार पर चार राउंड गोलियां चलाई और भाग गया। दुकानदार की तुरंत मौत हो गई।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौलFri, 10 Oct 2025 09:03 PM
share Share
Follow Us on
सिगरेट उधार नहीं दी तो पान दुकानदार को गोलियों से भूना, सुपौल में मर्डर से सनसनी

बिहार के सुपौल से मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधार में सिगरेट नहीं देने को लेकर हुए विवाद में एक सिरफिरे युवक ने गोली मारकर पान दुकानदार साजन कुमार (25) की हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र में बैरो चौक के पास शुक्रवार शाम करीब सवा 6 बजे की है। आरोपी युवक बाइक से आया और वारदात को अंजाम देकर अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार बैरो चौक पर पान-गुटखा बेचने वाले दुकानदार साजन कुमार से पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव का पुत्र आदित्य ने सिगरेट मांगी। इस दौरान पैसे को लेकर दोनों में बहस हो गई। साजन का कहना था कि पहले से उसके रुपये बकाया है। ज्यादा उधार फंसने के कारण उसने अब उधारी देना बंद कर दिया है। इसी बात से युवक गुस्से से आग बबूला हो गया।

ये भी पढ़ें:नींद में गला रेतकर हत्या; खगड़िया में 14 साल के लड़के का घर में मर्डर
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस दौरान दुकानदार एवं आरोपी युवक आदित्य के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद के दौरान ही आदित्य ने साजन पर ताबड़तोड़ चार राउंड गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। तीन गोली दुकानदार के पंजरे में जबकि एक उसके अंगूठे में लगी। खून से लथपथ साजन को स्थानीय दुकानदार सदर अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:बिहार में फुफेरे भाई ने बहन को बीच सड़क चाकू से गोदा, शादी से मना करने पर हत्या

उधर, हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने कर्णपुर-नवहट्टा रोड को बैरो चौक पर जाम कर दिया। इस बाबत एसपी शरथ आरएस ने बताया कि सिगरेट को लेकर विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस आरोपी युवक की बाइक को जब्त कर कार्रवाई कर रही है। घटनाक्रम पर पुलिस नजर रख रही है। मौत की सूचना मिलते ही दुकानदार साजन के घरवाले और ग्रामीण भी सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।