सिगरेट उधार नहीं दी तो पान दुकानदार को गोलियों से भूना, सुपौल में मर्डर से सनसनी

सुपौल में शुक्रवार शाम सिगरेट उधार नहीं देने पर एक सिरफिरे ग्राहक ने पान दुकानदार को गोलियों से भून दिया। आरोपी ने दुकानदार पर चार राउंड गोलियां चलाई और भाग गया। दुकानदार की तुरंत मौत हो गई।

बिहार के सुपौल से मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधार में सिगरेट नहीं देने को लेकर हुए विवाद में एक सिरफिरे युवक ने गोली मारकर पान दुकानदार साजन कुमार (25) की हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र में बैरो चौक के पास शुक्रवार शाम करीब सवा 6 बजे की है। आरोपी युवक बाइक से आया और वारदात को अंजाम देकर अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार बैरो चौक पर पान-गुटखा बेचने वाले दुकानदार साजन कुमार से पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव का पुत्र आदित्य ने सिगरेट मांगी। इस दौरान पैसे को लेकर दोनों में बहस हो गई। साजन का कहना था कि पहले से उसके रुपये बकाया है। ज्यादा उधार फंसने के कारण उसने अब उधारी देना बंद कर दिया है। इसी बात से युवक गुस्से से आग बबूला हो गया।

इस दौरान दुकानदार एवं आरोपी युवक आदित्य के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद के दौरान ही आदित्य ने साजन पर ताबड़तोड़ चार राउंड गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। तीन गोली दुकानदार के पंजरे में जबकि एक उसके अंगूठे में लगी। खून से लथपथ साजन को स्थानीय दुकानदार सदर अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।